Една велика модна икона, която беляза тенденциите в света на модните издания, си отиде. Не е вече между нас редакторът на престижни издания като "Vogue", "Harper's Bazaar" и "Allure".



Поли Мелън, известната модна редакторка, която оформи облика на списанията, си отиде на 100-годишна възраст.

Polly Mellen, a celebrated magazine editor who famously worked with photographers, particularly Richard Avedon, to create some of of the most arresting images in contemporary fashion, has died at 100. https://t.co/UO2UPc22Um