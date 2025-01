Британският рок китарист Джон Сайкс, свирил с Whitesnake и Thin Lizzy, почина на 65-годишна възраст, предаде NOVA. Тъжната вест беше съобщена в уебсайта му, в който пише, че музикантът е загубил тежка битка с рака.

Сайкс участва в два албума на Whitesnake и е съавтор на някои от най-известните песни на групата, включително Still Of The Night и Is This Love.

Дейвид Ковърдейл отдаде почит на Сайкс като сподели снимки с него в разцвета на Whitesnake. „Току-що чух шокиращата новина за смъртта на Джон. Моите искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и феновe”, написа звездата.

Just heard the shocking news of John’s passing…My sincere condolences to his family, friends & fans…🙏✨🙏✨⭐️✨🙏✨🙏 pic.twitter.com/Y6WU3NtdMg — David Coverdale (@davidcoverdale) January 20, 2025

Китаристът на Guns N' Roses Слаш също сподели снимка на Сайкс и написа "RIP".

Сайкс започва кариерата си през 1980 г. в хеви метъл групата Tygers Of Pan Tang, като записва два албума, преди да се присъедини към Thin Lizzy през 1982 г.

Той свири и с групата The Three Musketeers.

През 1984 г. Сайкс се присъединява към Whitesnake по покана на основателя и фронтмена Дейвид Ковърдейл, записвайки части за техния албум Slide It In и по-късно за едноименния им албум от 1987 г.

След като напуска Whitesnake, той издава два албума със собствената си група Blue Murder, а по-късно формира нова версия на Thin Lizzy.

„Той ще бъде запомнен от мнозина като човек с изключителен музикален талант. За тези, които не го познаваха лично, той беше внимателен, мил и харизматичен човек, чието присъствие озаряваше всичко наоколо”, пише още в официалното изявление.