Изпълнителят на хита от 1975 г.почина на 74 години, съобщи ДПА, позовавайки се на съпругата на изпълнителя Ейми.Роденият в Охайо певец и автор на песни започва кариерата си с групата "Расбърис" в началото на 70-те години, преди да се насочи към самостоятелни изяви. Сред известните му песни е Hungry Eyes, част от саундтрака на филмас Дженифър Грей и Патрик Суейзи.Кармен е автор на песните Almost Paradise, Never Gonna Fall In Love Again, Make Me Lose Control.Нашият мил, обичан и талантлив Ерик почина в съня си, написа съпругата му Ейми в официалния уебсайт на Кармен.