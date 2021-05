My beloved Charles Grodin was a fabulous friend to moi onscreen and off. Debonair, handsome, talented, charming – and great taste! I’ll miss him dearly. pic.twitter.com/V4o2CxKZnM — Miss Piggy (@MissPiggy) May 18, 2021

Actor Charles Grodin has died from bone marrow cancer, his family confirms. He was 86. https://t.co/x8UMXNgTzF pic.twitter.com/nZrCXXNPR4 — ABC News (@ABC) May 18, 2021

So said to hear. One of the funniest people I ever met: Charles Grodin, Star of ‘Beethoven’ and ‘Heartbreak Kid,’ Dies at 86 - https://t.co/OwDYFLIgae — Steve Martin (@SteveMartinToGo) May 18, 2021

Актьорът, комик, автор и водещ на телевизионно токшоу, познат с ролите си във филми като "" и "", почина на 86-годишна възраст, съобщават световните агенции.Синът му Никълъс е потвърдил за "Ню Йорк таймс", че баща му е починал в дома си в, заобиколен от семейството си. Причината за кончината му е рак на костния мозък.Познато лице от екрана и сцената,е известен със своята гъвкавост и комедиен талант.Актьорът участва в поддържащи и главни роли във филми като "", "", "", "", "" и други.Роденият вГродин прави пробива си в киното през 1968 г. с ролята си в хорър филма "" наРомантичната комедия "" от 1972 г., в която си партнира със, затвърждава характерния комедиен стил на, и му носи номинация заПрез 1962 г. актьорът дебютира на Бродуей с "". Шест години по-късно той изпробва режисьорските си умения с постановката "".Кариерата на Гродин бележи подем през 1988 г., когато си партнира св хитовата екшън комедия "".В изявление за "Пийпъл",казва: "Чък беше толкова добър човек, колкото и актьор. "" беше страхотен проект, а Чък го направи още по-добър. Той ще липсва на всички. Вестта за кончината му ме натъжи много".През 1992 г. актьорът се снима в първия филм от хитовата семейна поредица "". Гродин участва и в продължението "" от 1993 г. Актьорът за кратко се изявява като водещ на собствено токшоу през 90-те години на миналия век.Чарлз Гродин е и автор на редица постановки и книги. Последните роли на актьора са в минисериала "" (2016) и филма "" (2017) със