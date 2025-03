Почина Рой Ейърс, легендарен джаз вибрафонист, пианист, композитор и вокалист, известен със своя фънк хит от 1976 г. Everybody Loves the Sunshine, пише Асошиейтед прес.

Семейството на Ейърс съобщи в публикация във Фейсбук, че той е починал във вторник в Ню Йорк след дълго боледуване. „Той изживя прекрасни 84 години и ще ни липсва много“, се казва в съобщението.

Ейърс има 12 албума, които попадат в класацията за албуми на „Билборд“, като най-високо е You Send Me през 1978 г. под № 48. Неговият The Best of Roy Ayers прекарва 50 седмици в класацията за съвременни джаз албуми.

RIP to the genius himself Mr Roy Ayers 💔 pic.twitter.com/UEn9HY4NGS — Top Marks Music Podcast (@topmarksmusic) March 6, 2025

„Е, аз имам повече семплирани хитове от всеки друг“, казва той в интервю за списание Wax Poetics през 2004 г. „Може да нямам повече семпли от Джеймс Браун, но съм имал повече семплирани хитове. О, човече, има и няколко, за които не знам“, добавя талантът.

Един от най-популярните албуми на Ейърс е Lifeline, който през 1977 г. достига до девета позиция в R&B/Hip-hop класацията. Той включва песента Running Away, който достига 19-а позиция в R&B класацията и се превръща в огромен клубен хит.

По време на посещението си в Йоханесбург през 2017 г. Ейърс дава няколко съвета на младежите в района на град Совето: „Направете нещо сериозно, вдъхновете се, рапирайте, продължавайте и накрая ще успеете“.