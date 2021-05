Писателят и илюстратор, автор на популярната в цял свят детска книжка "", почина на 91 години от бъбречна недостатъчност, съобщиха световните информационни агенции.е написал повече от 70 книги, от които са продадени над 152 милиона броя по целия свят, преведени на десетки езици. Сред тях са "Нацупената", "", "", "".Най-известна е "", публикувана през 1969 г. Книжката е преведена на 66 езика и от нея са продадени повече от 50 милиона копия. Тя е любима на поколения родители и деца.

Eric Carle, the artist and author of “The Very Hungry Caterpillar,” a tale that has charmed generations of children and parents alike, died on Sunday at 91. He wrote and illustrated more than 70 books for young children. https://t.co/XCjXo96mqi