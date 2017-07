Отиде си вокалистът на Линкин Парк

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 юли 2017 г.

Chester was one of the kindest men I've had on my show. My heart breaks for his family and friends. He will be missed terribly. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 20 юли 2017 г.

I am in tears.Chester just told me how happy he was…..He was such a sweet and talented man……Ifeel so sad for his family,band mates and fans — Nikki Sixx (@NikkiSixx) 20 юли 2017 г.

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us 😞 — OneRepublic (@OneRepublic) 20 юли 2017 г.

Вокалистът на американската рок група Линкин Парк, предаде ТАСС, като се позова на сайта за светски новини Ти Ем Зи.41-годишният Бенингтън се е обесил в дома си вПодробности не се съобщават.Бенингтън от дълги години, отбелязва Ти Ем Зи. Според светския сайт той е казвал, че му минават мисли за самоубийство.Бенингтън е баща на шест деца от два брака.Линкин Парк, чийто стил е определян от повечето критици като ню метъл, е основана през 1996 г.", като печели наградата два пъти. ЛинкинПарк има седем студийни албума, от които са продадени над 70 милиона екземпляра.