„Гугъл“ представи “Уилоу” (Willow), новият им квантов чип. Проблем, който би отнел 10 септилиона години (повече от историята на Вселената) на най-мощния суперкомпютър в света, се решава от Willow в рамките на пет минути.

Стандартните компютри работят с битове - всеки бит може да е 0 или 1. Ако трябва да се намери, например, изходът от лабиринт, компютърът го прави изпробвайки всички маршрути, които за него са различни комбинации от 0 и 1. Колкото по-голям е лабиринтът, толкова повече време отнема задачата.

Квантовите технологии позволяват явление наречено суперпозиция. Най-просто казано това позволява на всеки бит да е едновременно 0 и 1. Willow работи на този принцип, който ускорява изчислителните му способности до невиждани размери.

Притежателят на тази технология би могъл да разшифрира абсолютно всяка парола, банка, Биткойн портфейл, ядрени системи и т.н.

Според експерти обаче Willow е в експериментална фаза, което означава, че ще минат години преди да видим напълно функциониращ квантов компютър.

