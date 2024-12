Катедралата Нотр Дам, блестящият готически символ на Париж, пострадал в опустошителния пожар през 2019 г., ще отвори отново вратите си тази събота, на 7 декември.

Веднага след трагедията френският президент Еманюел Макрон даде амбициозно обещание, че катедралата ще бъде възстановена в рамките на пет години. В петък Макрон изрази благодарността си към стотиците занаятчии, дърводелци и специалисти, които допринесоха за изпълнението на този грандиозен проект.

The magnificently restored interior of the Notre-Dame Cathedral. pic.twitter.com/aGrXcWWIFn

„Вие го направихте. Това е огромен източник на гордост за цялата нация. Безкрайно съм ви благодарен, а Франция също ви е безкрайно благодарна“, заяви той при последното си посещение на обновената катедрала.

На 15 април 2019 г. Нотр Дам бе обхваната от унищожителен пожар. Причината остава неясна, но разследванията предполагат случайност — вероятно запалена цигара или електрическа неизправност.

I’m starting to think the burning of Notre Dame wasn’t an accident pic.twitter.com/7jvPrWPRJ9