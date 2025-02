Конгресменът републиканец Джо Уилсън ще внесе закон за отпускане на заем на Украйна, предаде агенция "Фокус". Законопроектът предвижда заем за отпускане на "оръжия, които печелят войните". В социалната мрежа Х конгресменът пише:

"Днес внасям Закона "Заем-наем" (Lend-Lease), за да дам на президента Тръмп гъвкави правомощия да изпраща победоносни оръжия на нашите партньори, включително на Украйна, за да възпре военнопрестъпника Путин, както Байдън трябваше да направи отдавна. Принудете Русия да седне на масата за преговори с американската сила", пише той.

Today, I will introduce the FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT to give President Trump flexible authorities to send war-winning weapons to our partners including Ukraine to deter War Criminal Putin as Biden should have done long ago. Bring Russia to the table through American Strength!