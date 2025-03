Донатела Версаче се оттегля от поста творчески директор на луксозната модна марка Versace, която ръководи в продължение на почти 30 години. Дарио Витале от Miu Miu ще поеме позицията, съобщи собственикът на марката.

Промяната идва на фона на съобщенията, че по-големият италиански конкурент Prada, който притежава Miu Miu, води преговори за закупуване на Versace. Марката е основана от брата на Донатела Версаче, Джани, през 1978 г.

С това се слага край на семейния контрол върху творческото ръководство на Versace. Луксозната марка е известна с показните си, разголени визии за светски личности, предаде АФП.

Донатела Версаче ще стане главен посланик на марката от 1 април. В същия ден Витале ще поеме управлението, се казва в изявление на собственика Capri Holdings Limited.

Donatella Versace will assume the role of Chief Brand Ambassador. In her new role, Ms. Versace will dedicate herself to the support of Versace’s philanthropic and charitable endeavors and will remain an advocate for the brand globally.



