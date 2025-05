Бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас, родена на 8 юни 1908 година, бе най-възрастният човек на света. Нейният орден в бразилския град Порто Алегре съобщи, че тя е починала на 116 години и 326 дни, пише Deutsche Welle .

По данни на медиите монахинята е била почитателка на местния футболен отбор. А на 110-годишна възраст е била благословена от наскоро починалия папа Франциск.

Сега "титлата" най-възрастен човек на света преминава към 115-годишната британка Етел Катъръм, родена на 21 август 1909 година. В отговор на въпроса как е постигнала това дълголетие, тя казва: "Никога да не спориш с никого! Аз се вслушвам и после правя каквото си искам".

Ина Канабаро Лукас бе смятана за най-възрастния човек в света от края на декември 2024 година досега. Преди това най-възрастна беше японката Томико Итоока. Тя почина на 29 декември 2024 година – също на 116 години. В Япония живеят много възрастни хора – към една трета от 124 милиона японци са над 65 години, а невероятните 95 000 са над 100.

Най-възрастният човек е бил на 146?

Мба Гото от Индонезия умира през 2017 година. В паспорта му пише, че е роден на 31 декември 1870 година, т.е. бил е на 146 години. Това би означавало, че той е бил най-възрастният човек на света. Само че точната му възраст не е известна. Той така и не е бил вписан в книгата с рекордите "Гинес", тъй като е имало съмнение по отношение на рождената му дата. А и учените така или иначе се съмняват, че човек може да живее много над 120 години.

За Мба Гото се знае, че е водил обикновен живот в село в индонезийската провинция Ява Тенга. Живял в колиба и преди смъртта си често седял в кресло пред колибата си и слушал радио. Зрението му не било достатъчно добро, за да гледа телевизия.

Надживял е десетимата си братя и сестри, четирите си съпруги и децата си. Последно е имал контакт с внуците си, правнуците си и праправнуците си.

Най-старата жена - без съмнение

А коя е най-високата възраст, достигана някога, която да е официално доказана? 122 години! На толкова е починала французойката Жан Калман. Тя е родена на 21 февруари 1875 година в Арл в Южна Франция. В нейното семейство почти всички са дълголетници. Майка ѝ достига 86 години, баща ѝ 92, брат ѝ 97 години. Но това не важи за наследниците ѝ: дъщеря ѝ умира на 36 години след като се разболява от туберкулоза. А внук ѝ, когото тя отглежда, също умира на 36 - при катастрофа с мотора си.

A then 122-year-old Jeanne Calment pressing the key of a PC keyboard, France, 1997 pic.twitter.com/LvbwhHBWvx — Fascinating (@fasc1nate) March 2, 2025

Две години след смъртта му Жан Калман, която тогава вече е навършила 90, продава жилището си на 47-годишен адвокат срещу пожизнена пенсия от 2500 франка месечно. Това се случва през 1965 година. След смъртта ѝ адвокатът трябвало да получи жилището – очевидно не е допускал, че тя ще живее още дълго. Когато той умира през 1995 на 77-годишна възраст от рак, Жан Калман все така е жива и вдовицата на адвоката трябвало да продължи да ѝ изплаща пенсията още две години - до смъртта ѝ. До този момент адвокатът вече ѝ бил изплатил 900 000 франка – доста повече, отколкото струвало жилището.