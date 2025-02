Бионсе триумфира на церемонията за 67-ите награди "Грами", спечелвайки отличието за албум на годината за Cowboy Carter, предадоха осведомителните агенции.

Кралицата на поп музиката, която е притежателка на най-много "грамофончета", нямаше тази статуетка в колекцията си. Бионсе е най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами".

Призът за албум на годината певицата получи от група пожарникари от Лос Анджелис, посрещнати от публиката с овации и на крака, заради работата си при потушаването на огнената стихия, разразила се в града през януари и нанесла тежки щети.

"Искам да посветя наградата на мис Мартел и се надявам да продължим да вървим напред, да отваряме врати", казва Бионсе, визирайки Линда Мартел, пионер на чернокожите изпълнители в кънтри музиката. Певицата благодари на пожарникарите за тяхната работа по време на бедствието.

Бионсе спечели отличията и в категорията за най-добър кънтри албум за Cowboy Carter, както и за най-добро кънтри дуо/група заедно с Майли Сайръс за II Most Wanted. Така общият брой на статуетките "Грами" в кариерата ѝ достигна 35.

Кендрик Ламар взе "грамофончетата" за песен и запис на годината за Not Like Us.

Носител на приза за най-добър нов изпълнител е Чапъл Роан.

Даренията за пострадалите от пожарите, направени от зрителите по време на излъчването на живо на церемонията за наградите "Грами", възлизат на над 7 млн. щатски долара, каза водещият Тревър Ноа.

Събитието се състоя в залата "Крипто Арена" в Лос Анджелис.

Решенията за наградите "Грами" се вземат от около 13 000 професионалисти в бранша, които членуват в Националната звукозаписна академия. Тазгодишното събитие отличава най-добрите постижения, издадени в периода между 16 септември 2023 г. и 30 август 2024 г., в широк спектър от жанрове, включително поп, рок, рап, кънтри и много други.