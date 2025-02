Парламентът на Армения одобри на първо четене законопроект, който поставя началото на кандидатурата на страната за присъединяване към Европейския съюз, предаде АФП.

„Изразявайки волята на арменския народ, поставил си задачата да превърне Армения в сигурна, защитена и развита страна, Армения обявява началото на процеса на присъединяване към ЕС“, гласи законопроектът.

Той беше одобрен с 63 гласа „за“, а 7 депутати гласуваха „против“.

The #Armenian Parliament just approved the bill on starting the EU membership process. 🇦🇲🤝🇪🇺 pic.twitter.com/KJnz3jlCI7