Бягайки от органите на реда, 17-годишен непълнолетен шофьор без книжка се врязал в група пешеходци в берлинския квартал Гезундбрунен, предаде “BILD”.

Инцидентът е станал в късните часове на 26 март. От противопожарната служба съобщиха, че една от жертвите е с опасност за живота, а други седем са с леки наранявания.

Според полицията непълнолетният е пътувал в автомобил за споделено ползване с още трима пътници на възраст между 16 и 19 години. Първоначалната информация сочи, че 17-годишният е наел колата, използвайки акаунта на майка си.

Той е бил арестуван на мястото на катастрофата. Според полицията той няма валидна шофьорска книжка.

