На 3 августсе, за да представи една класическа1.набе в далечната 1999 година с Jeff Mills на паркинга пред първа станция на кабинковия лифт на София. Мястото бе заградено от 30 тира включително и оригинални американски „Мак Тръкс“.2. Куриозен факт е, че след серияна морска гарасъбитието с Adam Beyer и Chris Liebing бе прекратено на два пъти от градските власти. Музиката на Морска гара бе спряна след сета на Adam, а партито с всички посетители се премести в клуб „Комикс“ на плажа. В 5 часа то отново бе прекратено от органите на реда, а клуб „Комикс“ бе затворен за целия сезон. SOLAR напусна Варна завинаги.3.направи първото си парти за SOLAR на Cacao Beach. До последния момент всичко висеше на косъм. Оказа се, че Hernan няма виза за България (все още не бяхме в Европейския съюз). Hernan пътуваше през Лондон, акредитацията на консула беше изтекла в същия ден и той беше отишъл да си получи новата. Визата бе издадена през Външно министерство, където сърцати хора влязоха в положение и съдействаха да му се издаде виза за по-малко от 3 часа.4. Първото гостуване назана. Толкова му хареса партито, че пуска 5 часа и половина – рекорд, ненадминат дори и в чужбина.5.и цяла нощ дъжд. Интересното е, че се редува дъжд с ураганен вятър, при който рентал компанията иска да спре партито от съображения за сигурност. Докато Armin пътува от Варна за Слънчев бряг, по пътя прехвърчат снежинки през август. „От един момент нататък се молихме да вали дъжд, за да не духа толкова силен вятър. Но Armin не спря и за момент, сетът му продължи над 4 часа“, спомня си екипът.6.на Хелоуин беше нещо незабравимо и ненадминато като емоция.7.в Букурещ. Най-силното парти, което бяха виждали в Румъния до този момент.8.на- незабравимо и уникално, определено е в топ 10.9.с всеки свой посрещнат изгрев на10.. Тогава все още не бе такава звезда. SOLAR Easter бе в 3 зали със звезден line up. След първите 30 минути от сета му се забеляза постепенно изпразване на останалите зали и всички хора се опитваха да влязат в залата на Соломун. Естествено нямаше как да съберем всички само в тази зала. Но легендата за Solomun тръгна.11. SOLAR Morning на остров St. Anastasia и Hot Since 82. Black Coffee за SOLAR. Незабравимо. Music On / SOLAR Sofia. Последните три изброени бяха много бутикови и магични събития с много интересна публика. Може би е подходящо да ги наречем ядрото SOLAR. Оставиха уникални спомени за нас като организатори и за всички присъствали.

А какво ни очаква на Solar 2024?

Залеза ще споделим с- млада и красива с феноменални ‚sunset‘ партита в Ибиза и Барселона.е диджей, за когото важи определението the best warmup DJ. Макар и вече напуснал България, за нас е удоволствие да имаме поводи да го връщаме отново на нашата сцена.е голямото ни музикално очакване. Той претърпя огромно развитие като продуцент и диджей, което го направи желан гост в лайн ъп-а на любими продукции като Music On и Elrow.“The Dark Lord of The Techno”. Легендарен, неповторим. Няма никакво съмнение за това, че с него ни очаква една незабравима нощ.Сещаме се за много знакови утрини в компанията на любими имена от световната парти сцена, но има един артист, с който искаме и трябва да изживеем поне още веднъж тази емоция и неговото име еСтани част от SOLAR SUMMER.Плажът на Cacao Beach те очаква!