Неочаквана изненаданатози понеделник. След страхотния музикален спектакъл стана ясно, че за първи път в историята на шоуто всички участници ще се включат във финалната битка за титлата „Най-добър имитатор".Предимство сще иматв класирането - Владимир Зомбори, Наско от Б.Т.Р., Християна Лоизу, Иво Аръков и Елена Атанасова. Осемте звездни участници ще излязат за последно на сцената на най-доброто шоу за имитации на 13-и май в зала „Арена София" пред повече от 10 000 души и ще се борят за любовта на зрителите, които ще определят големия победител.успя да, който категорично плени зрители, жури, участници и ментори. Певецът разтърси сцената и вдигна публиката на крака в образа на рок динозавъра и вокалист на The Rolling Stones – Мик Джагър. „Брилянтна имитация. Гласът, енергията, всяко движение. Поздравления", впечатлена бе Хилда Казасян.Вечерта открии водач в. Актьорът влезе в ролята на световноизвестния Джордж Майкъл и изпя вечния му хит „Freedom".„Владо е изключителен хамелеон и успява да хване характера на всеки изпълнител, както в пеенето, така и в присъствието", каза Любо Киров.В черно-бяла постановка се впусна Елена Атанасова, която облече роклята на емблемата на френската музика. „За мен Елена тази вечер скочи много високо с това изпълнение", категоричен бе Любо Киров.и тази седмица имаше честта да представи песен пред оригиналния ѝ изпълнител. Той излезе на сцената като обичаната Йорданка Христова и отправи послание към всички с песента „Ще продължавам да пея". „Ти ме удиви, много добре си се справил. Много ти благодаря", впечатлена бе самата Йорданка Христова.слезе от асансьора като дивата и ексцентрична Бритни Спиърс. „Днес ме изненада много. Това беше най-органичният ти образ досега", сподели Хилда Казасян за изпълнението й на „Oops, I Did It Again".се превърна в секссимвола Дуа Липа и изпя песента от филма „Барби", превърнала се в истински хит миналото лято „Dance The Night". „Представихте се много добре. Аз съм възхитен за пореден път", каза Веселин Маринов.се превъплъти в австралийската дива Кайли Миноуг с един от най-известните ѝ сингли – "Slow". „Беше точно като в клипа", сподели Хилда Казасян.успя да развълнува всички с последното изпълнение за вечерта. Той излезе под прожекторите като легендата на българската музика Васил Найденов и зарази всички с добро настроение със „Сигурно". „Чудесна актьорска игра", коментира Любо Киров.наЗрителите ще могат да проследят единственото по рода си шоу от 20:00 ч. в ефира на NOVA.За титлатасами своите образи. Владимир Зомбори ще бъде Фреди Меркюри, Наско ще е хеви метал иконата Брус Дикинсън от Iron Maiden, Мария ще изпълни песен на сръбската звезда Цеца Величкович, Християна ще влезе в ролята на Валя Балканска, Иво Аръков ще излезе като вокалиста на Imagine Dragons Дан Рейнолдс, Джулиана ще опита да се доближи максимално до Ейми Уайнхаус, Елена избра да се превъплъти в Елица и Стунджи, а Панайот Панайотов ще се потопи във филма „Хубава жена" с едноименната песен на Рой Орбисън.