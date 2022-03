Още от филма „Джурасик парк“, идеята за връщане към живот на изчезнали животни завладя въображението на обществото – но към какво първо биха могли да насочат вниманието си учените?



Вместо да се фокусира върху емблематични видове като вълнестия мамут или тасманийския тигър, екип от палеогенетици проучи как с помощта на редактиране на гени биха могли да възкресят плъхове от остров Рождество, изчезнали преди около 120 години, пише АФП.



Въпреки че до момента не са успели да създадат жив екземпляр, учените смятат, че със съвременните технологии са много близо до целта си. Проучването им е публикувано в Current Biology.



„Идеята е интересна и технически е наистина вълнуваща“, казва водещият на екипа учени Том Гилбърт, който е и еволюционен генетик от университета в Копенхаген.



Има три пътя за връщане на изчезнали животни: размножаване на свързани видове за постигане на загубени черти; клониране, което беше използвано за създаването на овцата Доли през 1996 г.; и накрая генетично редактиране, което Гилбърт и колегите му прилагат. Идеята е да се вземе оцеляла ДНК на изчезнал вид и да се сравни с генома на тясно свързан съвременен вид, след което да се използват техники като CRISPR за редактиране на генома на съвременния вид на местата, където се различава.



След това редактираните клетки могат да бъдат използвани за създаване на ембрион, имплантиран в сурогатен гостоприемник.

Интересът на учените към плъховете на остров Рождество се заражда, когато учените изучават кожите им, за да потърсят доказателства за патогени, причинили тяхното изчезване около 1900 г.



Смята се, че черните плъхове, докарани на европейски кораби, са унищожили местния вид, описан в запис от 1887 г. на Proceedings of the Zoological Society of London като „фин нов плъх“, голям по размер, с дълга опашка с жълт връх, и малки заоблена уши.



Екипът използва кафяви плъхове, често използвани в лабораторни експерименти. Това дава надежда на учените, че могат да реконструират 95 процента от генома на плъховете на острова.