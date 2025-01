Канадският премиер Джъстин Трюдо отново е под светлината на прожекторите, след като обяви, че подава оставка. Турбулентната му политическа кариера беше белязана и от личен коментар по негов адрес, който повдигна въпроси относно родословието му.

“Те (хората) казват, че е син на Фидел Кастро. Възможно е, всичко е възможно на този свят”, заяви новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп в интервю за YouTube канала на интернет звездата Ейдън Рос.

After 9 years of international humiliation under Communist Cuban dictator Fidel Castro's bastard, Canadians can finally look forward to being rid of the vainglorious, authoritarian little turd.

Външната прилика между Трюдо и покойния президент на Куба не е единственото нещо, което ги свързва. Баща му Пиер, който също е бил премиер на Канада, е бил приятел на Кастро. През 1976 г., по време на Студената война, Трюдо-старши е първият лидер на страна от НАТО, който посещава островната държава. Той завършва визитата си с реч, в която заявява: “Да живее министър-председателят на Куба Фидел Кастро!”

Кастро връща жеста след смъртта на Пиер Трюдо през 2000 г. Той пристига в Монреал за погребението на канадския политик и дори носи ковчега му.

Margaret Trudeau and Fidel Castro looking over a photo album in Cuba, Jan. 1976. Pierre Trudeau on the right.



¯\_(ツ)_/¯

Близостта между двете фамилии обаче не си отива. След кончината на кубинския президент през 2016 г., Джъстин Трюдо го определи като личност, “по-голяма от живота”. В траурно изявление канадският премиер нарече Кастро “легендарен революционер и оратор”.

Въпреки слуховете, породени от свободолюбивия нрав на майка му Маргарет, Джъстин Трюдо няма как да има южноамериканска жилка, тъй като е роден 5 години преди посещението на семейството му в Куба.

Външна прилика обаче има не само между Трюдо-младши и Кастро. Някои черти на Барън Тръмп, един от синовете на новоизбрания президент на САЩ, също наподобяват лицевата структура на канадския премиер.

Now I know why Trump, MAGA, and Maple MAGA hate PM Trudeau so much. He's obviously the real father of Barron Trump, which makes Barron Fidel Castro's grandson.