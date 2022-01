Синоптиците предупредиха наскоро жителите на Южна Флорида, САЩ за предстоящ „дъжд“ от игуани, свързан с падане на температурите до 4-10 градуса по Целзий, съобщава Newsweek.



Бум на кафенетата с животни-компаньони в Шанхай

Според синоптичката Вивиан Гонзалес игуаните са хладнокръвни животни и когато температурата навън падне значително, всички процеси в тялото им се забавят. През зимата гущерите често спят по клони на дърветата и следователно, когато са замръзнат, могат да паднат. „Те стават неподвижни при ниски температури и могат да паднат от дърветата, но не са мъртви. Не се приближавайте. Щом изгрее слънцето, те ще започнат да се движат”, предупреди тя.

Специалистът по ураганите Ерик Блейк отбеляза, че през есенния сезон е важно да внимавате, когато минавате покрай дървета, тъй като има голяма вероятност сънлив гущер да се строполи точно върху главата на американец, който е тръгнал да си върши работата.



Учени ще броят розовите игуани на Галапагоските острови

Потребителка на Twitter @bahamahoopyogi публикува видео, показващо как игуана й пречи да прави йога. Видеото е събрало над 3,3 милиона гледания. Влечугото буквално я захапва за ръката докато се упражнява на плажа.



I get bite from an iguana today🥲 it was bleeding pic.twitter.com/If2DaUztHf