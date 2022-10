Рапърът Кендрик Ламар доминира на наградите БЕТ (Блек Ентъртейнмънт Телевижън) за хип-хоп, спечелвайки шест отличия, съобщи Би Би Си.



Тридесет и пет годишният Ламар надделя за приза за изпълнител на годината срещу конкуренти като Доджа Кет и Меган дъ Стелиън на церемонията, състояла се в Атланта, Джорджия. Водещ на шоуто беше рапърът Фат Джо.



Сред останалите отличия на Кендрик Ламар са за албум на годината за "Mr. Morale and The Big Steppers", за текстописец на годината, най-добър изпълнител на живо и най-добро хип-хоп видео за клипа към парчето "Family Ties", записано в сътрудничество с Бейби Кийм.



Дрейк, който водеше по номинации за наградите с 14 на брой, също имаше успешна вечер. Канадският рапър спечели три отличия, сред които за най-добро сътрудничество за парчето "Wait for You" с Фючър и Темс.



Наградите БЕТ за хип-хоп са спин-оф на основните отличия БЕТ, които са признание за постиженията на актьори, изпълнителни и спортисти от афроамерикански произход.



Кание Уест, който промени името си на Йе, беше с 10 номинации за отличията, включително за албум на годината и най-добро видео, но не получи нито една награда.



Сред останалите призьори се наредиха рапърката Лизо, чийто мегахит "About Damn Times" спечели награда за въздействие, рапърката Лато (песен на годината "Big Energy"), "Ъртгенг" (най-добър дует или група), Хитмака (продуцент на годината), Глория (пробив), диджей Драма (диджей на годината).