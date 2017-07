Остров привлича туристи с малки кученца (СНИМКИ)

Imagine spending the day on a beautiful beach looking after abandoned puppies 😭😍 Well... @potcakeplacek9rescue makes your dream come true! 🙏🏽🐶 ⚠️TAG YOUR DOG LOVING FRIENDS! THEY WILL NEED TO SEE THIS!⚠️ __________ FOLLOW @lets_go_ig, we will show you what you are missing out on! 🌎 __________ To get your post shared, TAG us, Message us or use our Hashtag #letsgorightnow ✈️

Публикация, споделена от FOLLOW US AND LETS GO! ✈️ (@lets_go_ig) на %месец %-ден %година в %-часа:%минути%сутрин/вечер ST