Актьорът, който изпълнява ролята нав поредицата „Игра на тронове“, каза, че продължение на сериала няма да има, предаде Асошиейтед прес. То трябваше да е посветено именно на неговия герой.„В момента няма планове за това. Нищо не е обсъждано в близко бъдеще“, каза Харингтън в интервю за Асошиейтед прес, докато промотираше новия си криминален филм „Кръв за прах“ (Blood for Dust).„Игра на тронове“ приключи през 2019 г. след осем сезона, но се заговори за перспективата за спинофи. Феновете чакаха три години за единствения излъчен досега - предисторията. Действието се развива два века преди историята за династични борби сред благородническите семейства на кралство Вестерос за контрол над Железния трон.„Нахвърлихме няколко идеи. Нищо не се зароди и засега ще го оставим“, каза 37-годишният Харингтън. .Харингтън отново си партнира с HBO с участието си в третия сезон на. Той добави, че е „много развълнуван“ от участието си в сериала, посветен на лондонския финансов свят.Премиерата на втория сезон на „Домът на дракона“ е насрочена за 16 юни. Феновете, жадни за повече Вестерос, могат да очакват друга предистория - Seven Kingdoms: The Hedge Knight ("Седемте кралства") на „Уорнър Брос“. Миналата седмица от студиото обявиха, че актьоритеще участват в главните роли в сериала, чието действие се развива 100 години преди „Игра на тронове“.