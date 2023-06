Алън Аркин, актьорът от филмите "Мис Слънчице" и "Арго", известен със своето остроумие и импровизаторски умения, почина на 89-годишна възраст, предаде АФП.



Синовете на актьора, носител на Оскар, Адам, Матю и Антъни, които са последвали баща си в развлекателната индустрия, заявиха, че той е бил "уникално талантлива природна сила както като артист, така и като човек".



"Любящ съпруг, баща, дядо и прадядо, той беше обожаван и ще ни липсва дълбоко", се казва в изявлението им.



Роден в Бруклин на 26 март 1934 г. в семейството на руско-германски еврейски имигранти, Аркин започва да посещава уроци по актьорско майсторство от ранна възраст.



Семейството му се премества в Лос Анджелис през 50-те години на миналия век и Аркин печели стипендии в различни колежи по актьорско майсторство в Лос Анджелис, след което се отказва и през 1955 г. сформира фолклорна група The Tarriers.



През 1956 г. групата прави хит с песента "The Banana Boat Song" и през следващото десетилетие продължава да се занимава с музика, както и с актьорско майсторство.



Той е член на известната импровизаторска трупа Second City в Чикаго и се появява за първи път на големия екран с The Tarriers във филма "Калипсо гореща вълна" от 1957 г.



Дебютира на Бродуей в "От Втория град", което води до роля в прочутата комедия "Влезте със смях", за която печели награда "Тони".