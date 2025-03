Мъж се изкачи тази сутрин на известната часовникова кула Биг Бен в Лондон, развявайки палестинското знаме, предаде Франс прес.

В 07:24 ч. (09:24 ч. българско време) полицията в британската столица е била предупредена за мъж, който се качва на кулата „Елизабет“ в Уестминстърския дворец, където се намира британският парламент.

„Служителите са на мястото и работят за безопасния завършек на инцидента“, се допълва в полицейското изявление.

Oh my god!!!! My friend is near Big Ben and Sent this. This person climbed Big Ben with the Palestinian Flag and screaming Free Free Palestine #FreePalestineNow #BigBen pic.twitter.com/mW68xseHFE