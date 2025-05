Военен самолет с четирима души на борда се разби в южнокорейския град Похан, предаде ТАСС, позовавайки се на агенция Yonhap.

Според информацията на агенцията военноморските сили на страната са потвърдили инцидента. Разбилият се летателен апарат е бил патрулен самолет P-3 Orion. Yonhap не предоставя информация за състоянието на хората на борда.

Инцидентът е станал около 13:52 ч. местно време (04:52 ч. по Гринуич). Yonhap уточнява, че самолетът се е разбил на хълм.

WATCH: New video from before the plane crash in Pohang, South Korea shows the navy plane in the air and going down.



The plane crashed into the mountains, according to Yonhap. Reports of multiple casualties. pic.twitter.com/hDFvumeH4p