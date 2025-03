Проведе се церемонията по раздаването на 97-те награди "Оскар" на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, предадоха световните осведомителни агенции.

Най-големите награди на американската киноиндустрия се предаваха на живо от театър "Долби" в град Лос Анджелис след неотдавнашните опустошителни горски пожари, които удариха сърцето на филмовата индустрия.

Церемонията по раздаването на наградите "Оскар" бе открита с най-големите музикални гласове. Звездата от "Злосторница" Ариана Гранде стартира с класиката от "Магьосникът от Оз" - баладата "Somewhere Over the Rainbow" след визуален пакет, посветен на град Лос Анджелис.

Тази година водещ на церемонията е Конан О'Брайън, представен като "четири пъти зрител на Оскарите".

Трагикомедията "Анора" спечели награда "Оскар" за най-добър филм, а звездата й Майки Мадисън - "Оскар" за най-добра актриса, съобщиха световните осведомителни агенции.

Филмът спечели общо пет награди. Той донесе също наградата за най-добър режисьор на Шон Бейкър, който се наложи в категориите за най-добър оригинален сценарий и монтаж.

В категорията за най-добър късометражен игрален филм "Човекът, който не можеше повече да мълчи", който е с българско участие, отстъпи наградата "Оскар" на "Не съм робот".

Наградата "Оскар" за най-добър актьор за втори път спечели Ейдриън Броуди за "Бруталистът".

"Оскар" за най-добър международен филм за първи път получи бразилският "Все още съм тук".

Наградите за най-добър актьор и актриса в поддържаща роля спечелиха Кийрън Кълкин (Истинска болка) и Зоуи Салдана ("Емилия Перес".

Наградата за най-добър анимационен филм спечели латвийският "Потоп" - първи "Оскар" за страната.

Френската певица Камий и нейният партньор Клеман Дюкол спечелиха "Оскар" за най-добра песен за "El Mal", една от песните във филма "Емилия Перес".

Френският филм "Субстанция" спечели "Оскар" за най-добър грим и прическа в неделя, за впечатляващата физическа трансформация на Деми Мур, чиято героиня се превръща в отблъскващо същество, пристрастено към подмладяващ серум с опустошителни ефекти.

"Конклав" грабна Оскар за най-добър адаптиран сценарий. Лаконичният победител Питър Строгън, който носеше украинско знаме на сакото си, помете всички пред себе си през сезона на наградите.

Оскар за най-добри костюми отиде при „Злосторница“, съобщи "Фигаро".

Шон Бейкър спечели "Оскар" за най-добър режисьор в неделя за "Анора", неговата съвременна приказка за Пепеляшка, в която стриптизьорка се омъжва за сина на руски олигарх, преди да се сблъска с класовото презрение на свръхбогатите роднини.



Наградите "Оскар" бяха раздадени за 97-и път в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на церемонията беше комикът Конан О'Брайън.