Песен на Тина Търнър, записана за албума Private Dancer и смятана за изгубена, е открита, съобщи Би Би Си. Сега тя е включена в лимитиран албум, който ще бъде издаден на 21 март, по случай 40-годишнината от излизането на Private Dancer.

Hot For You, Baby е записана в Холивуд и първоначално е планирана да бъде част от списъка с песни към албума. Впоследствие тя е изключена в полза на парчета като What's Love Got To Do With It, Better Be Good To Me и Private Dancer, тъй като те са били определяни като потенциални хитове.

Дълго време песента е считана за изчезнала. Наскоро обаче мастър ролката е открита и е решено песента да бъде издадена.

Private Dancer, един от най-известните албуми на 80-те години, връща Тина Търнър на върха на класациите и я прави световна знаменитост. Той дава началото на няколко успешни сингъла, сред които Private Dancer, Better Be Good to Me и What's Love Got to Do with It.

Търнър, чието истинско име Анна Мей Бълок, е родена на 26 ноември 1939 г. в САЩ. Първият ѝ албум Tina Turns the Country On! е издаден през 1974 г. През 2000 г. певицата обявява край на сценичната си кариера, продължила около 40 години. Удостоена е 12 пъти с наградата „Грами“.

Известна като Кралицата на рокендрола, тя е първият чернокож творец и жена на корицата на сп. „Ролинг Стоун“.

Търнър е включена в списъка на „100-те най-велики певци на всички времена“ според списание сп. „Ролинг Стоун“, а през 2021 г. получава място в Залата на славата на рокендрола. През 2013 г. певицата става швейцарска гражданка, като се отказва от американското си гражданство.