Изпълнителният директор на Neuralink Шивон Зилис е родила четвъртото си дете от американския бизнесмен Илон Мъск. Това съобщи самата тя на страницата си в социалната мрежа "X".

„Обсъждах това с Илон и в светлината на рождения ден на красивата Аркадия решихме, че ще си струва да бъдем откровени за нашия прекрасен и невероятен син, Селдън Ликург“, отбеляза тя. Така става ясно, че мултимилиардерът е станал баща за четиринадесети път.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️