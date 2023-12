Фасулът е една от малкото питателни храни, които могат да помогнат за предотвратяване на преяждането, водещо до увеличаване на теглото. За този неочакван плюс за боба с наднорменото тегло разказва диетологът Дестини Муди в "Eat This, Not That!"



Муди съветва да се консумира редовно фасул, тъй като той е богат на фибри, протеини и множество други хранителни вещества. Освен това, тъй като този продукт е с ниско съдържание на мазнини и холестерол, според експерта той помага за нормализиране на кръвното налягане, намалява риска от сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2.



Бобовите растения могат и трябва да бъдат включени в диетата за отслабване, тъй като са богати на магнезий и витамини от група В, които участват в производството на енергия, необходима за активен начин на живот и изгаряне на калориите.



Според Муди бобът е отличен източник на растителни протеини, които помагат за запазване на мускулната маса, докато отслабваме. Освен това според диетолога ястията от боб запазват усещането за ситост за дълго време и помагат в борбата с преяждането. Тя обясни, че това качество се осигурява от разтворимите фибри, съдържащи се в бобовите растения.