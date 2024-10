Woman gets reply about job application - 48 years on.#NilePostNews

След 48 години жена разбра защо не е получила отговор на кандидатурата ѝ за мечтаната работа.През януари 1976 г. Тизи Ходсън от Гедни Хил изпратила писмо, с което кандидатствала за каскадьор с мотоциклет, но така и не получила отговор. 77-годишната Ходсън останала изумена, след като преди дни получила обратно писмото си.Оказало се, че писмото е било изгубено зад пощенско чекмедже през всички тези години.В писмото имало ръчно написана бележка: „Късна доставка от пощенската служба на Стайнс. Намерено зад чекмедже. Само с около 50 години закъснение.“Ходсън не знае кой е върнал писмото, нито как изобщо е попаднало при нея.„Как са ме намерили, след като съм се местила, е мистерия“, сподели тя.Връщайки се назад във времето Ходсън признала, че скрила факта, че е жена, за да има шанс за интервю: „Дори им казах, че не се страхувам колко кости ще счупя“.Макар да не получила тази позиция, тя се гордее със своя живот, изпълнен с приключения и адреналин.През годините Тизи Ходсън е работила като дресьор на змии, коне и пилот на хеликоптер.