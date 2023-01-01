Осем кандидати влизат в битката за кмет на община Смолян.
Ето кои са те:
1. Иван Иванов Френкев - БСП за България;
7. Николай Тодоров Мелемов - ПП ГЕРБ;
12. Мирослав Събев Фисински - Български гласъ;
42. Ивайло Тодоров Василев – Възраждане;
55. Стефан атанасов сабрутев - Движение нашият град;
57. Минчо Малинов Симов - Движение за права и свободи – ДПС;
66. Михал Григоров Камбарев - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;
68. Димитър Георгиев Кацаров – местна коалиция "Новото време".
Кандидатите за общински съветници
1. БСП за България
101. Иван Иванов Френкев
102. Рабие Лютвиева Кьосева
103. Иван Милков Гавазов
104. Здравка Неденова Кавалова
105. Димитър Йовчев Кръстанов
106. Виолета Делчева Бояджиева
107. Стефан Георгиев Бадев
108. Николина Славова Марвакова
109. Зорница Димитрова Радева
110. Борислава Костадинова Чаталбашева
111. Светозар Илиев Казанджиев
112. Станко Димитров Щерев
113. Александър Стоянов Куцев
114. Бисер Раденков Велинов
115. Асен Евгениев Тодоров
116. Бойко Карамфилов Куцов
117. Кина Петрова Сидерова
118. Златко Руменов Минчев
119. Петър Петров Каварджиев
120. Денис Севдалинов Кавалски
121. Захари Ясенов Батинов
122. Митко Минчев Чочев
2. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
101. Димитър Атанасов Ангелов
102. Тихомир Митков Ризов
103. Георги Николов Кольковски
104. Христо Митев Бозов
105. Митко Младенов Сираков
106. Росица Росенова Балжиева
107. Росица Стайкова Обретенова
108. Мариана Василева Иванова
109. Георги Стефанов Белев
7. ПП ГЕРБ
101. Марин Ташев Захариев
102. Екатерина Димитрова Гаджева
103. Ангел Николаев Безергянов
104. Андриян Георгиев Петров
105. Стоян Иванов Иванов
106. Петър Стефанов Мирчев
107. Божидар Огнянов Шуманов
108. Тодор Кирилов Митов
109. Ивайло Борисов Халваджиев
110. Софка Ясенова Иванова
111. Иван Димитров Стоев
112. Денислав Емилов Костов
113. Борислав Петров Георгиев
114. Ева Свиленова Мерова
115. Георги Николов Седянков
116. Ваня Димитрова Дунчева
117. Васил Зарков Кутлев
118. Веселин Динков Грашев
119. Димитър Николов Николов
120. Цанка Иванова Цанкова
121. Цветанка Тинкова Илиева
122. Емилия Александровна Марковска
123. Елмира Владкова Ананиева
124. Владимир Юлиянов Заимов
125. Петър Христов Янев
126. Тодор Георгиев Тодоров
127. Сълзица Миткова Гърбелова
128. Тодор Николов Чакъров
129. Хари Ясенов Тютюнаров
12. Български гласъ
101. Мирослав Събев Фисински
102. Аделин Еминов Голев
103. Ивайло Вихъров Ананиев
104. Искрен Весков Кошничаров
105. Алтимир Милков Ананиев
106. Елена Славейкова Узунова
107. Александър Юлиянов Каров
108. Тодор Атанасов Василев
109. Михаела Веселинова Бандева
110. Светослав Красимиров Бандев
111. Васил Василев Пенев
112. Валентин Събев Самичков
113. Красимир Севдалинов Киришев
14. Граждани за Общината
101. Мария Мирчева Герджикова
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Йордан Савов Фотев
102. Денис Дичев Чаушев
103. Даниел Захариев Шумков
104. Йордан Крумов Йорданов
105. Деян Христов Христов
25. СДС
101. Иван Лазаров Кънев
102. Юлия Събева Мезинска-Красимирова
103. Артур Иванов Сулинаджиев
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Георги Димитров Тонков
102. Наташа Александрова Ряхова
103. Росен Антимов Багрянов
104. Людмила Николова Сурнева
105. Юлиян Емилов Каменов
106. Стефка Мариянова Делова
107. Росен Манолов Иванов
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Ивайло Тодоров Василев
102. Валерий Атанасов Гюров
103. Елена Христова Данчева
104. Георги Ангелов Ангелов
105. Здравко Юрданов Гюров
106. Йорданка Димитрова Петракова
107. Росен Данаилов Георгиев
108. Радослав Руменов Жеков
47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
101. Марко Димитров Стойчев
102. Димитър Марков Стойчев
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
101. Стефан Атанасов Сабрутев
102. Елена Димитрова Даскалова - Радева
103. Златина Росенова Узунова
104. Радой Доков Краев
105. Георги Йорданов Пепеланов
106. Весела Лазарова Пашалиева
107. Иванка Минчева Славейкова
108. Гавраил Костадинов Маргаритов
109. Георги Андреев Дичев
110. Милен Танчев Пачелиев
111. Радка Минчева Грозданова
112. Марияна Антонова Методиева
113. Светослав Хубенов Шехов
114. Васка Иванова Мавродиева
115. Александър Събев Калемджиев
116. Банко Жеков Кичуков
117. Христо Крумов Станчев
118. Александър Димитров Милев
119. Георги Тодоров Кисьов
120. Милена Иванова Пенчева
121. Георги Христов Йочев
122. Анета Красимирова Шаркова
123. Мария Райчева Никова
124. Румен Петров Бечев
125. Николай Борисов Кокаланчев
126. Кичка Николова Искилиева
127. Славка Георгиева Тунева
128. Сийка Бойкова Радева
129. Ахмед Кадиров Крушков
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Милен Руженов Журналов
102. Велко Велинов Хаджиев
103. Минчо Малинов Симов
104. Вижданка Велкова Младенова
105. Елица Албенова Касабова
106. Владимир Карамфилов Хаджийски
107. Даниел Емилов Донев
108. Даниела Филипова Николова
109. Светослав Райчев Самуилов
110. Мария Димитрова Хаджидимова
111. Елисавета Захариева Чафадарова
112. Дениз Минчев Аршински
113. Владимир Асенов Ратайски
114. Валери Веселинов Бобачев
115. Свилен Росенов Кедиков
116. Сузана Ненкова Янкова- Айянска
117. Асен Иванов Марков
118. Диляна Асенова Кашокова
119. Мехмед Мухаремов Баджеклиев
120. Адриан Росенов Чангалов
121. Юлия Веселинова Ратайчева
122. Албена Цанкова Милевска
123. Росица Минкова Алучева
124. Мехмед Мехмедов Хамитев
125. Денис Менков Кичуков
126. Зоя Владкова Каладжиева
127. Ася Емилова Романова
128. Милко Младенов Кисьов
129. Севдалина Щильонова Маркова
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Михаил Весков Тодоров
102. Емил Николаев Келешев
103. Ивайло Монев Турналиев
104. Стоян Димитров Марев
105. Боян Ваклинов Симеонов
106. Мартин Бисеров Божанов
107. Радостина Щерева Фисинска
108. Андреана Иванова Трифонова
109. Кристиян Весков Тодоров
110. Цветомира Христова Вакева
111. Филип Христов Топов
112. Мария Христова Сотирова - Станчева
113. Венцислав Славчев Чавдаров
114. Атанас Руменов Найденов
115. Илиана Пламенова Митова
116. Петър Георгиев Харитев
117. Мариана Миткова Родер
118. Пламен Каменов Герджиков
119. Тихомир Кирчев Величков
120. Снежана Здравкова Кичукова
121. Аделина Здравкова Куртинова
122. Невена Георгиева Георгиева
123. Никола Димитров Пашов
124. Анета Колева Петкова
125. Илия Милков Милковски
126. Антоанета Емилова Узунова
127. Руслан Райчев Харбалиев
68. Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
101. Димитър Георгиев Кацаров
102. Сийка Кирова Карталова - Суркова
103. Коста Атанасов Начев
104. Валентин Венциславов Кюлхански
105. Росица Симова Станевска
106. Радослав Василев Търпанов
107. Илия Николаев Томов
108. Недялка Валентинова Маргаритова
109. Елисавета Христова Лободова
110. Георги Богданов Пампоров
111. Мария Райчева Цветкова
112. Георги Захариев Георгиев
113. Дафина Димитрова Маламова
114. Стефан Иванов Кисимов
115. Даниела Невенова Петкова-Аршинска
116. Татяна Василева Михайлова
117. Недялко Николов Колев
118. Димитър Гавраилов Даракчиев
119. Радко Бориславов Кьордживанов
120. Кристина Русева Йосифова
121. Стоян Евгениев Кисьов
122. Владимир Ангелов Алеков
123. Атанас Юриев Боров
124. Сийка Лазарова Каневска
125. Михаил Костадинов Чолаков
126. Любен Зарков Чавдаров
127. Детелин Асенов Димитров
128. Радка Иванова Чулкова
129. Радосвета Веселинова Кейванова
Ето кои са те:
1. Иван Иванов Френкев - БСП за България;
7. Николай Тодоров Мелемов - ПП ГЕРБ;
12. Мирослав Събев Фисински - Български гласъ;
42. Ивайло Тодоров Василев – Възраждане;
55. Стефан атанасов сабрутев - Движение нашият град;
57. Минчо Малинов Симов - Движение за права и свободи – ДПС;
66. Михал Григоров Камбарев - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;
68. Димитър Георгиев Кацаров – местна коалиция "Новото време".
Кандидатите за общински съветници
1. БСП за България
101. Иван Иванов Френкев
102. Рабие Лютвиева Кьосева
103. Иван Милков Гавазов
104. Здравка Неденова Кавалова
105. Димитър Йовчев Кръстанов
106. Виолета Делчева Бояджиева
107. Стефан Георгиев Бадев
108. Николина Славова Марвакова
109. Зорница Димитрова Радева
110. Борислава Костадинова Чаталбашева
111. Светозар Илиев Казанджиев
112. Станко Димитров Щерев
113. Александър Стоянов Куцев
114. Бисер Раденков Велинов
115. Асен Евгениев Тодоров
116. Бойко Карамфилов Куцов
117. Кина Петрова Сидерова
118. Златко Руменов Минчев
119. Петър Петров Каварджиев
120. Денис Севдалинов Кавалски
121. Захари Ясенов Батинов
122. Митко Минчев Чочев
2. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
101. Димитър Атанасов Ангелов
102. Тихомир Митков Ризов
103. Георги Николов Кольковски
104. Христо Митев Бозов
105. Митко Младенов Сираков
106. Росица Росенова Балжиева
107. Росица Стайкова Обретенова
108. Мариана Василева Иванова
109. Георги Стефанов Белев
7. ПП ГЕРБ
101. Марин Ташев Захариев
102. Екатерина Димитрова Гаджева
103. Ангел Николаев Безергянов
104. Андриян Георгиев Петров
105. Стоян Иванов Иванов
106. Петър Стефанов Мирчев
107. Божидар Огнянов Шуманов
108. Тодор Кирилов Митов
109. Ивайло Борисов Халваджиев
110. Софка Ясенова Иванова
111. Иван Димитров Стоев
112. Денислав Емилов Костов
113. Борислав Петров Георгиев
114. Ева Свиленова Мерова
115. Георги Николов Седянков
116. Ваня Димитрова Дунчева
117. Васил Зарков Кутлев
118. Веселин Динков Грашев
119. Димитър Николов Николов
120. Цанка Иванова Цанкова
121. Цветанка Тинкова Илиева
122. Емилия Александровна Марковска
123. Елмира Владкова Ананиева
124. Владимир Юлиянов Заимов
125. Петър Христов Янев
126. Тодор Георгиев Тодоров
127. Сълзица Миткова Гърбелова
128. Тодор Николов Чакъров
129. Хари Ясенов Тютюнаров
12. Български гласъ
101. Мирослав Събев Фисински
102. Аделин Еминов Голев
103. Ивайло Вихъров Ананиев
104. Искрен Весков Кошничаров
105. Алтимир Милков Ананиев
106. Елена Славейкова Узунова
107. Александър Юлиянов Каров
108. Тодор Атанасов Василев
109. Михаела Веселинова Бандева
110. Светослав Красимиров Бандев
111. Васил Василев Пенев
112. Валентин Събев Самичков
113. Красимир Севдалинов Киришев
14. Граждани за Общината
101. Мария Мирчева Герджикова
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Йордан Савов Фотев
102. Денис Дичев Чаушев
103. Даниел Захариев Шумков
104. Йордан Крумов Йорданов
105. Деян Христов Христов
25. СДС
101. Иван Лазаров Кънев
102. Юлия Събева Мезинска-Красимирова
103. Артур Иванов Сулинаджиев
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Георги Димитров Тонков
102. Наташа Александрова Ряхова
103. Росен Антимов Багрянов
104. Людмила Николова Сурнева
105. Юлиян Емилов Каменов
106. Стефка Мариянова Делова
107. Росен Манолов Иванов
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Ивайло Тодоров Василев
102. Валерий Атанасов Гюров
103. Елена Христова Данчева
104. Георги Ангелов Ангелов
105. Здравко Юрданов Гюров
106. Йорданка Димитрова Петракова
107. Росен Данаилов Георгиев
108. Радослав Руменов Жеков
47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
101. Марко Димитров Стойчев
102. Димитър Марков Стойчев
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
101. Стефан Атанасов Сабрутев
102. Елена Димитрова Даскалова - Радева
103. Златина Росенова Узунова
104. Радой Доков Краев
105. Георги Йорданов Пепеланов
106. Весела Лазарова Пашалиева
107. Иванка Минчева Славейкова
108. Гавраил Костадинов Маргаритов
109. Георги Андреев Дичев
110. Милен Танчев Пачелиев
111. Радка Минчева Грозданова
112. Марияна Антонова Методиева
113. Светослав Хубенов Шехов
114. Васка Иванова Мавродиева
115. Александър Събев Калемджиев
116. Банко Жеков Кичуков
117. Христо Крумов Станчев
118. Александър Димитров Милев
119. Георги Тодоров Кисьов
120. Милена Иванова Пенчева
121. Георги Христов Йочев
122. Анета Красимирова Шаркова
123. Мария Райчева Никова
124. Румен Петров Бечев
125. Николай Борисов Кокаланчев
126. Кичка Николова Искилиева
127. Славка Георгиева Тунева
128. Сийка Бойкова Радева
129. Ахмед Кадиров Крушков
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Милен Руженов Журналов
102. Велко Велинов Хаджиев
103. Минчо Малинов Симов
104. Вижданка Велкова Младенова
105. Елица Албенова Касабова
106. Владимир Карамфилов Хаджийски
107. Даниел Емилов Донев
108. Даниела Филипова Николова
109. Светослав Райчев Самуилов
110. Мария Димитрова Хаджидимова
111. Елисавета Захариева Чафадарова
112. Дениз Минчев Аршински
113. Владимир Асенов Ратайски
114. Валери Веселинов Бобачев
115. Свилен Росенов Кедиков
116. Сузана Ненкова Янкова- Айянска
117. Асен Иванов Марков
118. Диляна Асенова Кашокова
119. Мехмед Мухаремов Баджеклиев
120. Адриан Росенов Чангалов
121. Юлия Веселинова Ратайчева
122. Албена Цанкова Милевска
123. Росица Минкова Алучева
124. Мехмед Мехмедов Хамитев
125. Денис Менков Кичуков
126. Зоя Владкова Каладжиева
127. Ася Емилова Романова
128. Милко Младенов Кисьов
129. Севдалина Щильонова Маркова
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Михаил Весков Тодоров
102. Емил Николаев Келешев
103. Ивайло Монев Турналиев
104. Стоян Димитров Марев
105. Боян Ваклинов Симеонов
106. Мартин Бисеров Божанов
107. Радостина Щерева Фисинска
108. Андреана Иванова Трифонова
109. Кристиян Весков Тодоров
110. Цветомира Христова Вакева
111. Филип Христов Топов
112. Мария Христова Сотирова - Станчева
113. Венцислав Славчев Чавдаров
114. Атанас Руменов Найденов
115. Илиана Пламенова Митова
116. Петър Георгиев Харитев
117. Мариана Миткова Родер
118. Пламен Каменов Герджиков
119. Тихомир Кирчев Величков
120. Снежана Здравкова Кичукова
121. Аделина Здравкова Куртинова
122. Невена Георгиева Георгиева
123. Никола Димитров Пашов
124. Анета Колева Петкова
125. Илия Милков Милковски
126. Антоанета Емилова Узунова
127. Руслан Райчев Харбалиев
68. Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
101. Димитър Георгиев Кацаров
102. Сийка Кирова Карталова - Суркова
103. Коста Атанасов Начев
104. Валентин Венциславов Кюлхански
105. Росица Симова Станевска
106. Радослав Василев Търпанов
107. Илия Николаев Томов
108. Недялка Валентинова Маргаритова
109. Елисавета Христова Лободова
110. Георги Богданов Пампоров
111. Мария Райчева Цветкова
112. Георги Захариев Георгиев
113. Дафина Димитрова Маламова
114. Стефан Иванов Кисимов
115. Даниела Невенова Петкова-Аршинска
116. Татяна Василева Михайлова
117. Недялко Николов Колев
118. Димитър Гавраилов Даракчиев
119. Радко Бориславов Кьордживанов
120. Кристина Русева Йосифова
121. Стоян Евгениев Кисьов
122. Владимир Ангелов Алеков
123. Атанас Юриев Боров
124. Сийка Лазарова Каневска
125. Михаил Костадинов Чолаков
126. Любен Зарков Чавдаров
127. Детелин Асенов Димитров
128. Радка Иванова Чулкова
129. Радосвета Веселинова Кейванова