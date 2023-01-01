Ето кои са те:

Кандидатите за общински съветници

1. БСП за България

2. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

7. ПП ГЕРБ

12. Български гласъ

21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

25. СДС

28. ЛЕВИЦАТА!

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

57. Движение за права и свободи – ДПС

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

68. Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"

Осем кандидати влизат в битката за кмет на община1. Иван Иванов Френкев - БСП за България;7. Николай Тодоров Мелемов - ПП ГЕРБ;12. Мирослав Събев Фисински - Български гласъ;42. Ивайло Тодоров Василев – Възраждане;55. Стефан атанасов сабрутев - Движение нашият град;57. Минчо Малинов Симов - Движение за права и свободи – ДПС;66. Михал Григоров Камбарев - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;68. Димитър Георгиев Кацаров – местна коалиция "Новото време".101. Иван Иванов Френкев102. Рабие Лютвиева Кьосева103. Иван Милков Гавазов104. Здравка Неденова Кавалова105. Димитър Йовчев Кръстанов106. Виолета Делчева Бояджиева107. Стефан Георгиев Бадев108. Николина Славова Марвакова109. Зорница Димитрова Радева110. Борислава Костадинова Чаталбашева111. Светозар Илиев Казанджиев112. Станко Димитров Щерев113. Александър Стоянов Куцев114. Бисер Раденков Велинов115. Асен Евгениев Тодоров116. Бойко Карамфилов Куцов117. Кина Петрова Сидерова118. Златко Руменов Минчев119. Петър Петров Каварджиев120. Денис Севдалинов Кавалски121. Захари Ясенов Батинов122. Митко Минчев Чочев101. Димитър Атанасов Ангелов102. Тихомир Митков Ризов103. Георги Николов Кольковски104. Христо Митев Бозов105. Митко Младенов Сираков106. Росица Росенова Балжиева107. Росица Стайкова Обретенова108. Мариана Василева Иванова109. Георги Стефанов Белев101. Марин Ташев Захариев102. Екатерина Димитрова Гаджева103. Ангел Николаев Безергянов104. Андриян Георгиев Петров105. Стоян Иванов Иванов106. Петър Стефанов Мирчев107. Божидар Огнянов Шуманов108. Тодор Кирилов Митов109. Ивайло Борисов Халваджиев110. Софка Ясенова Иванова111. Иван Димитров Стоев112. Денислав Емилов Костов113. Борислав Петров Георгиев114. Ева Свиленова Мерова115. Георги Николов Седянков116. Ваня Димитрова Дунчева117. Васил Зарков Кутлев118. Веселин Динков Грашев119. Димитър Николов Николов120. Цанка Иванова Цанкова121. Цветанка Тинкова Илиева122. Емилия Александровна Марковска123. Елмира Владкова Ананиева124. Владимир Юлиянов Заимов125. Петър Христов Янев126. Тодор Георгиев Тодоров127. Сълзица Миткова Гърбелова128. Тодор Николов Чакъров129. Хари Ясенов Тютюнаров101. Мирослав Събев Фисински102. Аделин Еминов Голев103. Ивайло Вихъров Ананиев104. Искрен Весков Кошничаров105. Алтимир Милков Ананиев106. Елена Славейкова Узунова107. Александър Юлиянов Каров108. Тодор Атанасов Василев109. Михаела Веселинова Бандева110. Светослав Красимиров Бандев111. Васил Василев Пенев112. Валентин Събев Самичков113. Красимир Севдалинов Киришев101. Мария Мирчева Герджикова101. Йордан Савов Фотев102. Денис Дичев Чаушев103. Даниел Захариев Шумков104. Йордан Крумов Йорданов105. Деян Христов Христов101. Иван Лазаров Кънев102. Юлия Събева Мезинска-Красимирова103. Артур Иванов Сулинаджиев101. Георги Димитров Тонков102. Наташа Александрова Ряхова103. Росен Антимов Багрянов104. Людмила Николова Сурнева105. Юлиян Емилов Каменов106. Стефка Мариянова Делова107. Росен Манолов Иванов101. Ивайло Тодоров Василев102. Валерий Атанасов Гюров103. Елена Христова Данчева104. Георги Ангелов Ангелов105. Здравко Юрданов Гюров106. Йорданка Димитрова Петракова107. Росен Данаилов Георгиев108. Радослав Руменов Жеков101. Марко Димитров Стойчев102. Димитър Марков Стойчев101. Стефан Атанасов Сабрутев102. Елена Димитрова Даскалова - Радева103. Златина Росенова Узунова104. Радой Доков Краев105. Георги Йорданов Пепеланов106. Весела Лазарова Пашалиева107. Иванка Минчева Славейкова108. Гавраил Костадинов Маргаритов109. Георги Андреев Дичев110. Милен Танчев Пачелиев111. Радка Минчева Грозданова112. Марияна Антонова Методиева113. Светослав Хубенов Шехов114. Васка Иванова Мавродиева115. Александър Събев Калемджиев116. Банко Жеков Кичуков117. Христо Крумов Станчев118. Александър Димитров Милев119. Георги Тодоров Кисьов120. Милена Иванова Пенчева121. Георги Христов Йочев122. Анета Красимирова Шаркова123. Мария Райчева Никова124. Румен Петров Бечев125. Николай Борисов Кокаланчев126. Кичка Николова Искилиева127. Славка Георгиева Тунева128. Сийка Бойкова Радева129. Ахмед Кадиров Крушков101. Милен Руженов Журналов102. Велко Велинов Хаджиев103. Минчо Малинов Симов104. Вижданка Велкова Младенова105. Елица Албенова Касабова106. Владимир Карамфилов Хаджийски107. Даниел Емилов Донев108. Даниела Филипова Николова109. Светослав Райчев Самуилов110. Мария Димитрова Хаджидимова111. Елисавета Захариева Чафадарова112. Дениз Минчев Аршински113. Владимир Асенов Ратайски114. Валери Веселинов Бобачев115. Свилен Росенов Кедиков116. Сузана Ненкова Янкова- Айянска117. Асен Иванов Марков118. Диляна Асенова Кашокова119. Мехмед Мухаремов Баджеклиев120. Адриан Росенов Чангалов121. Юлия Веселинова Ратайчева122. Албена Цанкова Милевска123. Росица Минкова Алучева124. Мехмед Мехмедов Хамитев125. Денис Менков Кичуков126. Зоя Владкова Каладжиева127. Ася Емилова Романова128. Милко Младенов Кисьов129. Севдалина Щильонова Маркова101. Михаил Весков Тодоров102. Емил Николаев Келешев103. Ивайло Монев Турналиев104. Стоян Димитров Марев105. Боян Ваклинов Симеонов106. Мартин Бисеров Божанов107. Радостина Щерева Фисинска108. Андреана Иванова Трифонова109. Кристиян Весков Тодоров110. Цветомира Христова Вакева111. Филип Христов Топов112. Мария Христова Сотирова - Станчева113. Венцислав Славчев Чавдаров114. Атанас Руменов Найденов115. Илиана Пламенова Митова116. Петър Георгиев Харитев117. Мариана Миткова Родер118. Пламен Каменов Герджиков119. Тихомир Кирчев Величков120. Снежана Здравкова Кичукова121. Аделина Здравкова Куртинова122. Невена Георгиева Георгиева123. Никола Димитров Пашов124. Анета Колева Петкова125. Илия Милков Милковски126. Антоанета Емилова Узунова127. Руслан Райчев Харбалиев101. Димитър Георгиев Кацаров102. Сийка Кирова Карталова - Суркова103. Коста Атанасов Начев104. Валентин Венциславов Кюлхански105. Росица Симова Станевска106. Радослав Василев Търпанов107. Илия Николаев Томов108. Недялка Валентинова Маргаритова109. Елисавета Христова Лободова110. Георги Богданов Пампоров111. Мария Райчева Цветкова112. Георги Захариев Георгиев113. Дафина Димитрова Маламова114. Стефан Иванов Кисимов115. Даниела Невенова Петкова-Аршинска116. Татяна Василева Михайлова117. Недялко Николов Колев118. Димитър Гавраилов Даракчиев119. Радко Бориславов Кьордживанов120. Кристина Русева Йосифова121. Стоян Евгениев Кисьов122. Владимир Ангелов Алеков123. Атанас Юриев Боров124. Сийка Лазарова Каневска125. Михаил Костадинов Чолаков126. Любен Зарков Чавдаров127. Детелин Асенов Димитров128. Радка Иванова Чулкова129. Радосвета Веселинова Кейванова