Ето кои са те:

Кандидатите за общински съветници

4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

7. ПП ГЕРБ

13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

14. Граждани за Общината

19. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

28. ЛЕВИЦАТА!

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

57. Движение за права и свободи – ДПС

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

68. БСП за България/ ПП „Български гласъ”, КП”България на регионите”, ПП”МИР”, ПП „Български социалдемократи”, КП ”Неутрална България”, ПП” Партия Консервативна България”, ПП”Партия на Зелените”/

8 са кандидатите за кмет на Габрово, регистрирани в Общинската избирателна комисия.- БСП за България/ ПП „Български гласъ”, КП”България на регионите”, ПП”МИР”, ПП „Български социалдемократи”, КП ”Неутрална България”, ПП” Партия Консервативна България”, ПП”Партия на Зелените”/;– ПП ГЕРБ;- Заедно за силна община;- Граждани за общината;– Левицата!;– Възраждане;- Движение за права и свободи – ДПС;- Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.101. Тодор Николов Тодоров102. Диляна Стефанова Стефанова103. Христо Радославов Димов104. Силвия Георгиева Ангелова105. Ивайло Стефанов Аврамов106. Венцислав Добрев Башев107. Николай Радославов Илиев108. Анета Недева Янева109. Димитър Златков Златев110. Ивайло Петров Недялков111. Тихомир Йорданов Йорданов112. Даниел Пенчев Илиев113. Боян Ненов Ненов101. Таня Венкова Христова102. Климент Минков Кунев103. Добромир Проданов Проданов104. Невена Евстатиева Минева105. Николай Цветанов Сираков106. Димитър Василев Михайлов107. Румяна Георгиева Стоянова108. Владимир Стоянов Влаев109. Кристина Красимирова Ронкова110. Веселин Димитров Данчев111. Кирил Димов Динков112. Максим Станимиров Садинов113. Милена Пенчева Кръстева114. Даница Христова Янакиева115. Сашко Иванов Станчев116. Грета Дианова Господинова-Станева117. Митко Спасов Димитров118. Драгомир Тотев Стефанов119. Мариана Недялкова Кръстева120. Симеон Цанков Ценкуловски121. Светла Йорданова Григорова122. Атанас Александров Райнов123. Ана Иванова Боянова124. Десислава Иванова Петрова125. Йордан Хараланов Белев126. Марияна Христова Атанасова127. Милена Георгиева Вълева128. Диян Димитров Кехайов129. Елена Стефанова Караколева130. Ивайло Петров Марков131. Теодора Гинкова Томова132. Валентина Петкова Новакова133. Петко Христов Червенски101. Мариян Георгиев Костадинов102. Йовчо Трифонов Трифонов103. Иван Рачев Чомаков104. Илиян Йорданов Илиев105. Свилен Стефанов Стефанов106. Пламен Иванов Стоянов107. Емил Димитров Дончев108. Елена Димитрова Костова109. Симона Божидарова Цанкова101. Пепа Миткова Сомлева102. Цветомир Цанков Цанков103. Евгени Йорданов Мичев104. Донка Станчева Колева105. Кристиян Йорданов Марчев106. Андрей Генчев Господинов107. Марияна Милчева Ангелова108. Йоан Стефанов Ламбуров109. Иван Лазаров Гутев110. Петя Валентинова Гатева111. Надежда Михаилова Щебунаева112. Росица Пенчева Николова113. Нено Стефанов Цанков114. Мартина Боянова Станева115. Йордан Кирилов Йорданов116. Любен Иванов Добрев117. Преслав Любомиров Николов118. Стефани Ивайлова Петкова119. Ивелина Василева Неделева120. Росица Миткова Гатева121. Николай Панайотов Петков122. Албена Стефанова Ангелова123. Ивайло Валентинов Николов124. Димитър Здравков Райнов125. Боян Колев Станев126. Тихомир Цанев Кънчев101. Досьо Пенчев Досев101. Диан Володиев Русанов102. Ивелин Николаев Атанасов103. Ивайло Георгиев Христов104. Борислав Димитров Димитров105. Христо Иванов Христов101. Николай Георгиев Вълков102. Пенка Дочева Христова103. Митко Лилов Митов104. Любомир Димчев Банев105. Антон Николаев Атанасов106. Анелия Стефанова Рачева101. Николай Георгиев Григоров102. Иванка Иванова Баева103. Станимир Денчев Маринов104. Евгени Иванов Димитров105. Иван Митев Махлебашиев106. Христиан Богомилов Даков107. Силвия Веселинова Петрова108. Николай Станчев Колев109. Бонка Влаева Койчева110. Илия Борисов Българов111. Христоско Димитров Кокинов112. Десислава Йорданова Стоянова113. Геновева Иванова Стоянова114. Симеон Драшков Драшков115. Росица Марева Митева116. Цветан Тодоров Тодоров117. Иван Димитров Пенчев118. Ангел Миланов Каменов101. Даниел Петров Петров102. Иван Валентинов Томов103. Евелин Златков Йорданов104. Женя Пенчева Иванова105. Мирослав Левентов Кокаларов106. Оля Александрова Димитрова107. Ива Василева Шопова-Каменова108. Николай Христов Колев109. Десислава Кирилова Кирова110. Владимир Досев Вълчев111. Илияна Ненова Николова112. Полина Александрова Стоименова-Лазарова113. Марияна Тодорова Цвяткова114. Пламен Валериев Василев115. Цветелина Тотева Станчева116. Антоанета Христова Василева117. Деян Кънчев Грозев118. Петър Иванов Петров119. Станимир Тотев Станчев101. Мелекбер Шевки Велева102. Диляна Иванова Стоянова103. Петър Цанков Цвятков104. Бенислав Боянов Димитров105. Боян Стоянов Савянов106. Юмут Басри Сюлейман101. Ралица Генкова Манолова102. Иван Стефанов Иванов103. Ивелин Стоянов Стоянов104. Петър Илиев Петров105. Мирослав Иванов Симеонов106. Борислав Илиев Гьопсалиев107. Надя Петрова Колева108. Светла Георгиева Николова109. Надежда Тотева Денева110. Петя Иванова Дженева111. Адриан Михаилов Новаков112. Красимира Георгиева Колева113. Рачо Петков Шейтанов114. Юли Божидаров Енчев115. Борислав Марев Марев116. Александър Диянов Начев117. Ганчо Колев Георгиев118. Виктор Христов Янев119. Кристиян Колев Колев120. Пламен Боянов Христов121. Камен Николов Николов122. Огнян Игнатов Симеонов123. Златомира Николаева Бонева124. Асен Владиславов Даскалов125. Пламен Емилов Терзийски126. Георги Метев Метев127. Симеон Иванов Иванов101. Николай Иванов Косев102. Здравко Христов Кънчев103. Иван Христов Калчев104. Генади Николаос Цитлакидис105. Миглена Христова Пройнова106. Лена Вълчева Енева107. Анелия Тотева Толева - Петрова108. Първан Пламенов Димитров109. Олег Димитров Цонев110. Фьодор Иванов Леонтиев111. Мирослав Георгиев Семов112. Галина Трифонова Николова113. Севдалин Христов Христов114. Георги Йорданов Петков115. Александър Пенков Маринов116. Иван Николов Иванов117. Светла Колева Колева118. Валери Минков Ангелов119. Емануил Христов Енев120. Габриела Иванова Камбурова121. Маргарита Димова Мънчева122. Иван Маринов Димиев123. Коьо Кънчев Коев124. Нели Ненчева Димитрова125. Анелия Радева Илиева126. Таня Атанасова Тодорова127. Георги Николаев Колев