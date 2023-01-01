8 са кандидатите за кмет на Габрово, регистрирани в Общинската избирателна комисия.
Ето кои са те:
Николай Иванов Косев - БСП за България/ ПП „Български гласъ”, КП”България на регионите”, ПП”МИР”, ПП „Български социалдемократи”, КП ”Неутрална България”, ПП” Партия Консервативна България”, ПП”Партия на Зелените”/;
7. Таня Венкова Христова – ПП ГЕРБ;
13. Мариян Георгиев Костадинов - Заедно за силна община;
14. Пепа Миткова Сомлева - Граждани за общината;
28. Николай Георгиев Григоров – Левицата!;
42. Даниел Петров Петров – Възраждане;
57. Мелекбер Шевки Велева - Движение за права и свободи – ДПС;
66. Ралица Генкова Манолова - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.
Кандидатите за общински съветници
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
101. Тодор Николов Тодоров
102. Диляна Стефанова Стефанова
103. Христо Радославов Димов
104. Силвия Георгиева Ангелова
105. Ивайло Стефанов Аврамов
106. Венцислав Добрев Башев
107. Николай Радославов Илиев
108. Анета Недева Янева
109. Димитър Златков Златев
110. Ивайло Петров Недялков
111. Тихомир Йорданов Йорданов
112. Даниел Пенчев Илиев
113. Боян Ненов Ненов
7. ПП ГЕРБ
101. Таня Венкова Христова
102. Климент Минков Кунев
103. Добромир Проданов Проданов
104. Невена Евстатиева Минева
105. Николай Цветанов Сираков
106. Димитър Василев Михайлов
107. Румяна Георгиева Стоянова
108. Владимир Стоянов Влаев
109. Кристина Красимирова Ронкова
110. Веселин Димитров Данчев
111. Кирил Димов Динков
112. Максим Станимиров Садинов
113. Милена Пенчева Кръстева
114. Даница Христова Янакиева
115. Сашко Иванов Станчев
116. Грета Дианова Господинова-Станева
117. Митко Спасов Димитров
118. Драгомир Тотев Стефанов
119. Мариана Недялкова Кръстева
120. Симеон Цанков Ценкуловски
121. Светла Йорданова Григорова
122. Атанас Александров Райнов
123. Ана Иванова Боянова
124. Десислава Иванова Петрова
125. Йордан Хараланов Белев
126. Марияна Христова Атанасова
127. Милена Георгиева Вълева
128. Диян Димитров Кехайов
129. Елена Стефанова Караколева
130. Ивайло Петров Марков
131. Теодора Гинкова Томова
132. Валентина Петкова Новакова
133. Петко Христов Червенски
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Мариян Георгиев Костадинов
102. Йовчо Трифонов Трифонов
103. Иван Рачев Чомаков
104. Илиян Йорданов Илиев
105. Свилен Стефанов Стефанов
106. Пламен Иванов Стоянов
107. Емил Димитров Дончев
108. Елена Димитрова Костова
109. Симона Божидарова Цанкова
14. Граждани за Общината
101. Пепа Миткова Сомлева
102. Цветомир Цанков Цанков
103. Евгени Йорданов Мичев
104. Донка Станчева Колева
105. Кристиян Йорданов Марчев
106. Андрей Генчев Господинов
107. Марияна Милчева Ангелова
108. Йоан Стефанов Ламбуров
109. Иван Лазаров Гутев
110. Петя Валентинова Гатева
111. Надежда Михаилова Щебунаева
112. Росица Пенчева Николова
113. Нено Стефанов Цанков
114. Мартина Боянова Станева
115. Йордан Кирилов Йорданов
116. Любен Иванов Добрев
117. Преслав Любомиров Николов
118. Стефани Ивайлова Петкова
119. Ивелина Василева Неделева
120. Росица Миткова Гатева
121. Николай Панайотов Петков
122. Албена Стефанова Ангелова
123. Ивайло Валентинов Николов
124. Димитър Здравков Райнов
125. Боян Колев Станев
126. Тихомир Цанев Кънчев
19. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ
101. Досьо Пенчев Досев
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Диан Володиев Русанов
102. Ивелин Николаев Атанасов
103. Ивайло Георгиев Христов
104. Борислав Димитров Димитров
105. Христо Иванов Христов
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Николай Георгиев Вълков
102. Пенка Дочева Христова
103. Митко Лилов Митов
104. Любомир Димчев Банев
105. Антон Николаев Атанасов
106. Анелия Стефанова Рачева
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Николай Георгиев Григоров
102. Иванка Иванова Баева
103. Станимир Денчев Маринов
104. Евгени Иванов Димитров
105. Иван Митев Махлебашиев
106. Христиан Богомилов Даков
107. Силвия Веселинова Петрова
108. Николай Станчев Колев
109. Бонка Влаева Койчева
110. Илия Борисов Българов
111. Христоско Димитров Кокинов
112. Десислава Йорданова Стоянова
113. Геновева Иванова Стоянова
114. Симеон Драшков Драшков
115. Росица Марева Митева
116. Цветан Тодоров Тодоров
117. Иван Димитров Пенчев
118. Ангел Миланов Каменов
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Даниел Петров Петров
102. Иван Валентинов Томов
103. Евелин Златков Йорданов
104. Женя Пенчева Иванова
105. Мирослав Левентов Кокаларов
106. Оля Александрова Димитрова
107. Ива Василева Шопова-Каменова
108. Николай Христов Колев
109. Десислава Кирилова Кирова
110. Владимир Досев Вълчев
111. Илияна Ненова Николова
112. Полина Александрова Стоименова-Лазарова
113. Марияна Тодорова Цвяткова
114. Пламен Валериев Василев
115. Цветелина Тотева Станчева
116. Антоанета Христова Василева
117. Деян Кънчев Грозев
118. Петър Иванов Петров
119. Станимир Тотев Станчев
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Мелекбер Шевки Велева
102. Диляна Иванова Стоянова
103. Петър Цанков Цвятков
104. Бенислав Боянов Димитров
105. Боян Стоянов Савянов
106. Юмут Басри Сюлейман
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Ралица Генкова Манолова
102. Иван Стефанов Иванов
103. Ивелин Стоянов Стоянов
104. Петър Илиев Петров
105. Мирослав Иванов Симеонов
106. Борислав Илиев Гьопсалиев
107. Надя Петрова Колева
108. Светла Георгиева Николова
109. Надежда Тотева Денева
110. Петя Иванова Дженева
111. Адриан Михаилов Новаков
112. Красимира Георгиева Колева
113. Рачо Петков Шейтанов
114. Юли Божидаров Енчев
115. Борислав Марев Марев
116. Александър Диянов Начев
117. Ганчо Колев Георгиев
118. Виктор Христов Янев
119. Кристиян Колев Колев
120. Пламен Боянов Христов
121. Камен Николов Николов
122. Огнян Игнатов Симеонов
123. Златомира Николаева Бонева
124. Асен Владиславов Даскалов
125. Пламен Емилов Терзийски
126. Георги Метев Метев
127. Симеон Иванов Иванов
68. БСП за България/ ПП „Български гласъ”, КП”България на регионите”, ПП”МИР”, ПП „Български социалдемократи”, КП ”Неутрална България”, ПП” Партия Консервативна България”, ПП”Партия на Зелените”/
101. Николай Иванов Косев
102. Здравко Христов Кънчев
103. Иван Христов Калчев
104. Генади Николаос Цитлакидис
105. Миглена Христова Пройнова
106. Лена Вълчева Енева
107. Анелия Тотева Толева - Петрова
108. Първан Пламенов Димитров
109. Олег Димитров Цонев
110. Фьодор Иванов Леонтиев
111. Мирослав Георгиев Семов
112. Галина Трифонова Николова
113. Севдалин Христов Христов
114. Георги Йорданов Петков
115. Александър Пенков Маринов
116. Иван Николов Иванов
117. Светла Колева Колева
118. Валери Минков Ангелов
119. Емануил Христов Енев
120. Габриела Иванова Камбурова
121. Маргарита Димова Мънчева
122. Иван Маринов Димиев
123. Коьо Кънчев Коев
124. Нели Ненчева Димитрова
125. Анелия Радева Илиева
126. Таня Атанасова Тодорова
127. Георги Николаев Колев
Ето кои са те:
Николай Иванов Косев - БСП за България/ ПП „Български гласъ”, КП”България на регионите”, ПП”МИР”, ПП „Български социалдемократи”, КП ”Неутрална България”, ПП” Партия Консервативна България”, ПП”Партия на Зелените”/;
7. Таня Венкова Христова – ПП ГЕРБ;
13. Мариян Георгиев Костадинов - Заедно за силна община;
14. Пепа Миткова Сомлева - Граждани за общината;
28. Николай Георгиев Григоров – Левицата!;
42. Даниел Петров Петров – Възраждане;
57. Мелекбер Шевки Велева - Движение за права и свободи – ДПС;
66. Ралица Генкова Манолова - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.
Кандидатите за общински съветници
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
101. Тодор Николов Тодоров
102. Диляна Стефанова Стефанова
103. Христо Радославов Димов
104. Силвия Георгиева Ангелова
105. Ивайло Стефанов Аврамов
106. Венцислав Добрев Башев
107. Николай Радославов Илиев
108. Анета Недева Янева
109. Димитър Златков Златев
110. Ивайло Петров Недялков
111. Тихомир Йорданов Йорданов
112. Даниел Пенчев Илиев
113. Боян Ненов Ненов
7. ПП ГЕРБ
101. Таня Венкова Христова
102. Климент Минков Кунев
103. Добромир Проданов Проданов
104. Невена Евстатиева Минева
105. Николай Цветанов Сираков
106. Димитър Василев Михайлов
107. Румяна Георгиева Стоянова
108. Владимир Стоянов Влаев
109. Кристина Красимирова Ронкова
110. Веселин Димитров Данчев
111. Кирил Димов Динков
112. Максим Станимиров Садинов
113. Милена Пенчева Кръстева
114. Даница Христова Янакиева
115. Сашко Иванов Станчев
116. Грета Дианова Господинова-Станева
117. Митко Спасов Димитров
118. Драгомир Тотев Стефанов
119. Мариана Недялкова Кръстева
120. Симеон Цанков Ценкуловски
121. Светла Йорданова Григорова
122. Атанас Александров Райнов
123. Ана Иванова Боянова
124. Десислава Иванова Петрова
125. Йордан Хараланов Белев
126. Марияна Христова Атанасова
127. Милена Георгиева Вълева
128. Диян Димитров Кехайов
129. Елена Стефанова Караколева
130. Ивайло Петров Марков
131. Теодора Гинкова Томова
132. Валентина Петкова Новакова
133. Петко Христов Червенски
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Мариян Георгиев Костадинов
102. Йовчо Трифонов Трифонов
103. Иван Рачев Чомаков
104. Илиян Йорданов Илиев
105. Свилен Стефанов Стефанов
106. Пламен Иванов Стоянов
107. Емил Димитров Дончев
108. Елена Димитрова Костова
109. Симона Божидарова Цанкова
14. Граждани за Общината
101. Пепа Миткова Сомлева
102. Цветомир Цанков Цанков
103. Евгени Йорданов Мичев
104. Донка Станчева Колева
105. Кристиян Йорданов Марчев
106. Андрей Генчев Господинов
107. Марияна Милчева Ангелова
108. Йоан Стефанов Ламбуров
109. Иван Лазаров Гутев
110. Петя Валентинова Гатева
111. Надежда Михаилова Щебунаева
112. Росица Пенчева Николова
113. Нено Стефанов Цанков
114. Мартина Боянова Станева
115. Йордан Кирилов Йорданов
116. Любен Иванов Добрев
117. Преслав Любомиров Николов
118. Стефани Ивайлова Петкова
119. Ивелина Василева Неделева
120. Росица Миткова Гатева
121. Николай Панайотов Петков
122. Албена Стефанова Ангелова
123. Ивайло Валентинов Николов
124. Димитър Здравков Райнов
125. Боян Колев Станев
126. Тихомир Цанев Кънчев
19. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ
101. Досьо Пенчев Досев
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Диан Володиев Русанов
102. Ивелин Николаев Атанасов
103. Ивайло Георгиев Христов
104. Борислав Димитров Димитров
105. Христо Иванов Христов
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Николай Георгиев Вълков
102. Пенка Дочева Христова
103. Митко Лилов Митов
104. Любомир Димчев Банев
105. Антон Николаев Атанасов
106. Анелия Стефанова Рачева
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Николай Георгиев Григоров
102. Иванка Иванова Баева
103. Станимир Денчев Маринов
104. Евгени Иванов Димитров
105. Иван Митев Махлебашиев
106. Христиан Богомилов Даков
107. Силвия Веселинова Петрова
108. Николай Станчев Колев
109. Бонка Влаева Койчева
110. Илия Борисов Българов
111. Христоско Димитров Кокинов
112. Десислава Йорданова Стоянова
113. Геновева Иванова Стоянова
114. Симеон Драшков Драшков
115. Росица Марева Митева
116. Цветан Тодоров Тодоров
117. Иван Димитров Пенчев
118. Ангел Миланов Каменов
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Даниел Петров Петров
102. Иван Валентинов Томов
103. Евелин Златков Йорданов
104. Женя Пенчева Иванова
105. Мирослав Левентов Кокаларов
106. Оля Александрова Димитрова
107. Ива Василева Шопова-Каменова
108. Николай Христов Колев
109. Десислава Кирилова Кирова
110. Владимир Досев Вълчев
111. Илияна Ненова Николова
112. Полина Александрова Стоименова-Лазарова
113. Марияна Тодорова Цвяткова
114. Пламен Валериев Василев
115. Цветелина Тотева Станчева
116. Антоанета Христова Василева
117. Деян Кънчев Грозев
118. Петър Иванов Петров
119. Станимир Тотев Станчев
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Мелекбер Шевки Велева
102. Диляна Иванова Стоянова
103. Петър Цанков Цвятков
104. Бенислав Боянов Димитров
105. Боян Стоянов Савянов
106. Юмут Басри Сюлейман
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Ралица Генкова Манолова
102. Иван Стефанов Иванов
103. Ивелин Стоянов Стоянов
104. Петър Илиев Петров
105. Мирослав Иванов Симеонов
106. Борислав Илиев Гьопсалиев
107. Надя Петрова Колева
108. Светла Георгиева Николова
109. Надежда Тотева Денева
110. Петя Иванова Дженева
111. Адриан Михаилов Новаков
112. Красимира Георгиева Колева
113. Рачо Петков Шейтанов
114. Юли Божидаров Енчев
115. Борислав Марев Марев
116. Александър Диянов Начев
117. Ганчо Колев Георгиев
118. Виктор Христов Янев
119. Кристиян Колев Колев
120. Пламен Боянов Христов
121. Камен Николов Николов
122. Огнян Игнатов Симеонов
123. Златомира Николаева Бонева
124. Асен Владиславов Даскалов
125. Пламен Емилов Терзийски
126. Георги Метев Метев
127. Симеон Иванов Иванов
68. БСП за България/ ПП „Български гласъ”, КП”България на регионите”, ПП”МИР”, ПП „Български социалдемократи”, КП ”Неутрална България”, ПП” Партия Консервативна България”, ПП”Партия на Зелените”/
101. Николай Иванов Косев
102. Здравко Христов Кънчев
103. Иван Христов Калчев
104. Генади Николаос Цитлакидис
105. Миглена Христова Пройнова
106. Лена Вълчева Енева
107. Анелия Тотева Толева - Петрова
108. Първан Пламенов Димитров
109. Олег Димитров Цонев
110. Фьодор Иванов Леонтиев
111. Мирослав Георгиев Семов
112. Галина Трифонова Николова
113. Севдалин Христов Христов
114. Георги Йорданов Петков
115. Александър Пенков Маринов
116. Иван Николов Иванов
117. Светла Колева Колева
118. Валери Минков Ангелов
119. Емануил Христов Енев
120. Габриела Иванова Камбурова
121. Маргарита Димова Мънчева
122. Иван Маринов Димиев
123. Коьо Кънчев Коев
124. Нели Ненчева Димитрова
125. Анелия Радева Илиева
126. Таня Атанасова Тодорова
127. Георги Николаев Колев