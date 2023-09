Митрофанова: Отношенията между България и Русия са на най-ниското равнище за целия постсоциалистически период

Действията на Русия саТова заяви заместник-министърът на външните работи Ирена Димитрова, коятосеминар, посветен на„Наблюдават се интензивни хибридни дейности след началото на руската война в Украйна“, отбеляза заместник-министърът. Според Ирена Димитрова на региона и страната ни са им необходими, но, според нея, това изискваХибридните предизвикателстваотбеляза още тя. Според заместник-министъра военният конфликт в Украйна е първата война, в която в оръжие се превръщат изкуственият интелект и обработката на големи масиви от данни. Като други рискове Ирена Димитрова изброи кибератаките, индустриалният шпионаж, разпространението на антиевропейска и антинатовска реторика.Семинарътв памет на жертвите от терористичните атентати в САЩ на 11 септември 2001 г.„България е застанала плътно до САЩи екстремизма във всички негови форми“, отбеляза още заместник-министър Ирена Димитрова.Започналият днес едноседмичен семинар на тема „Strategic Competition in the Cognitive Domain: From Analysis to Action“ е организиран от Колежа по международна сигурност (College of International Security Affairs - CISA) към американския Национален университет по отбрана, в партньорство с Дипломатическия институт при министъра на външните работи и Военната академия „Г. С. Раковски“.Участниците в семинара сав области като стратегически комуникации, публична дипломация, борба с хибридни заплахи, управление на кризи и други. Те ще имат възможност да надградят уменията си за оценяване на потенциални заплахи за националната сигурност и прилагане на междуинституционален стратегически подход на действие.В днешното откриването на семинара участие взеха още заместник-министърът на отбранатаи представители на посолството на САЩ в София.