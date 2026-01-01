Ваксините срещу грип ще бъдат доставени тази седмица. Това заяви здравният министър Катя Ивкова в отговор на въпрос на журналисти.

Кога точно ще стигнат до конкретна аптека, министърът не можа да каже. По думите ѝ това е логистична информация, която тя не може да даде. Министерството ще предостави допълнителни данни, ако има такива, кога ваксините ще бъдат налични по аптеките.

Според Ивкова при личните лекари ваксини има. „Няма никакъв проблем. Не съм получавала доклад за наличие на проблем“, каза тя.

Този сезон личните лекари няма да могат да си преразпределят противогрипни ваксини

Преди няколко дни Ивкова каза пред парламентарната здравна комисия, че тази година ваксините няма да могат да се преразпределят между личните лекари. Министерството ще работи това да стане възможно от следващата година. Тя отговаряше на въпрос на депутата от „Демократична България“ Александър Симидчиев. Той попита дали заради забавените доставки и невъзможността ваксините да се преразпределят няма да останат неизползвани дози.

„За забавянето на доставките ни информираха в края на септември и ние нямаше как да повлияем“, каза тогава Ивкова. По думите ѝ миналата година, когато доставката е била навреме, неизползвани са останали 15% от ваксините срещу грип.

Здравният министър обяви кога идват първите инжекционни противогрипни ваксини

Д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Надзор на заразните болести“ в министерството, съобщи преди дни, че в средата на ноември се очакват 70 000 дози ваксина срещу грип в аптеките.

В края на октомври в България бяха доставени първите 150 000 дози ваксини срещу грип по националните програми за деца и за хората на и над 65 години. Те се разпределят по кабинетите на личните лекари, където се поставят безплатно.