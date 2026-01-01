За този сезон няма да може да се преразпределят противогрипни ваксини между личните лекари, но ще работим по това предложение, така че през следващата година да бъде възможно. Това каза министърът на здравеопазвавато Катя Ивкова във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на парламентарната комисия по здравеопазването.

Министър Ивкова отговори на въпрос на депутата Александър Симидчиев от парламентарната група на "Демократична България", свързан с риск да има неизползвани ваксини заради забавените им доставки и невъзможността ваксините да се преразпределят между личните лекари.

Разпределят противогрипните ваксини към кабинетите на личните лекари

За забавянето на доставките ни информираха в края на септември и ние нямаше как да повлияем, каза още министър Ивкова. По думите й, миналата година, при спазен срок за доставка, е имало 15% неизползвани ваксини срещу грип.

В средата на ноември се очакват 70 хиляди дози ваксина срещу грип в аптечната мрежа, каза преди дни пред журналисти д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Надзор на заразните болести“ към Министерството на здравеопазването.

Ваксината Influvac няма да се продава в аптеките този сезон заради производствени затруднения

В края на октомври от Министерството на здравеопазването съобщиха, че първите 150 000 дози инжекционни ваксини срещу сезонен грип по националните програми за деца и за хора на и над 65-годишна възраст са доставени в България и предстои разпространението на ваксините по кабинетите на общопрактикуващите лекари.