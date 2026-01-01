„Продължаваме Промяната“ (ПП) внесе в Народното събрание ново искане за изслушване за помилваните от президента Илияна Йотова Огнян Атанасов и Динко Господинов, свързани с наркотрафик, съобщиха от пресцентъра на партията.

В искането се предлага изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов, Васил Кордев, заемал длъжността началник на затвора в София през ноември–декември 2022 г., началника на затвора в Бургас, началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекаря, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, председателя на Комисията по помилването към президента на България, главния секретар на МВР, директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директора на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

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Те трябва да представят информация за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Господинов („Динко Лудия“) във връзка с публичните данни за помилванията им, както и по повод отразяването на боя в лечебницата на затвора с участието на Огнян Атанасов на 16 ноември 2022 г. Трябва да се изяснят данните за натиск върху лекари и техни близки, както и обменът на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Огнян Атанасов с ДАНС и МВР, посочиха от ПП.

Мотивите за искането са, че предвиденото изслушване по случая с помилването на Огнян Атанасов не се проведе. Остава необходимостта от парламентарно изясняване на въпросите за медицинските заключения, сведенията за поведението му, данните за натиск върху лекари и обмена на информация между институциите, допълниха от ПП. От партията уточниха, че изслушването ще даде възможност Народното събрание да прецени необходимите мерки за ефективен контрол върху работата на администрацията и за защита на гражданите.

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На 13 октомври парламентът не събра кворум за извънредното заседание относно помилването на Огнян Атанасов. Тогава от опозицията разкритикуваха управляващите, че се крият и слагат „чадър“ върху президента Илияна Йотова. От „Прогресивна България“ посочиха, че са запознати с медицинската експертиза и Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота.

На 21 октомври беше насрочено второ извънредно заседание на парламента във връзка с помилването на Огнян Атанасов, което също не се проведе поради липса на кворум.

На 28 октомври парламентът не събра кворум за трети път за изслушване в пленарна зала по темата.