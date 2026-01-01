От „Продължаваме промяната“ посочиха, че са обезпокоени от решението на правителството за оръжията за Украйна.

"Това не е просто подкрепа, а механизъм, чрез който България в последните години успя да модерницира както своите складове с боеприпаси, така и техническото оборудване, така и конкретни способности, които България можеше да придобие, като част от този механиъм", това заяви Богдан Богданов, депутат от ПГ на ПП.

По думите му, ако българската индустрия и в частност военно-промишленият комплекс бъде подложене на натиск и изолиран от международните пазари, това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там.

Очаквайте подробности!