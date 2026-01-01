Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е извикана във Военната прокуратура във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше бутната от служител на Националната служба за охрана. По предварителна информация се очаква тя да даде показания като свидетел, съобщава NOVA.

Пред сградата на прокуратурата има журналисти, които очакват пристигането на парламентарния председател. Засега няма официална информация за процесуалното качество, в което е призована, нито дали ще направи изявление пред медиите.

Соня Колтуклиева: Задържаха служителя на НСО, който ме бутна, той го направи със засилване

На 22 октомври Соня Колтуклиева пострада при сблъсък със служител на НСО пред централата на „Прогресивна България“ в София. До инцидента се стигна, след като журналистката се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния автомобил, в който тя се намираше. Охранител изблъска Колтуклиева, която падна на тротоара.

След случилото се журналистката беше откарана във Военномедицинска академия, а НСО разпореди проверка на действията на своите служители. За инцидента беше уведомена и Военната прокуратура.

Служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева, опозицията иска извинения и оставка (ВИДЕО)

Случаят предизвика остри политически реакции и искания за оставки. Президентът Илияна Йотова осъди действията на охранителя и обяви, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев, който по-късно я подаде.

Разследването трябва да изясни дали при намесата на охраната са били превишени правомощията на служителя.

Доцова съжалява за инцидента с Колтуклиева: Тя отвори вратата на колата и това ме стресира

Тричленен състав на Военно-апелативния съд наложи мярка „подписка“ на служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Определението е окончателно.