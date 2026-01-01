"С Пеевски не съм се виждал от месеци, камо ли да ни слагат в един пакет", това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод думите на премиера Румен Радев по-рано.

Министър-председатерят отправи остри обвинения към лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски в началото на правителственото заседание в сряда. „На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически парти, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, заяви в Радев. Според него лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“. „Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

"Предната седмица Радев каза, че го развеселявам, не разбирам сега тази нервност по наш адрес. Едни се бият с Ескобар, други с Петрохан, а ние искаме да помогнем на правителството с предложения, които да предпазим дълговата спирала, в която влиза България. Затова апелираме, това е и работата на опозицията. И ако това е арогантно?! Или го развеселявам, или съм арогантен, не мога да намеря начина, по който да се изразявам. Може би трябва да спра аз и да вземем говорител, който да излиза и да говори. В изкуствения интелект има много хубав, мек тембър и може и през него да го правим", посочи Борисов на извънреден брифинг на партията и призова правителството да се заеме със задачите, които има.

Радев: Пеевски и Борисов губят контрол върху финансовите потоци и стават все по-изнервени

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