Трябва да закрием над 100 депа за отпадъци, иначе ни грозят санкции

Слушай България трябва да закрие над сто депа за отпадъци през 2017-а

93595

Your browser does not support the audio element. България трябва да закрие над сто депа за отпадъци през 2017-а

Your browser does not support the audio element. Интервю на Кирил Вълчев с министъра на околната среда и водите Нено Димов