„Rockalution Fest Vratsa 2017“ превърна Враца в столица на хип-хопа

„Rockalution Fest Vratsa 2017“ е събитието, което се проведе в събота във Враца и успя да събере на една сцена талантливи артисти от различните сфери на хип-хоп танците, брейк денса и графити изкуството. По време на феста, на площад „Христо Ботев“, се проведе брейк денс състезание, в което се включиха десетки атрактивни групи от цялата страна.След оспорвана битка на танцовия тепих на финала останаха само два отбора. Жури в състав B-Boy Zak the Thrilla, B-Boy Ekzarka и една от най-големите звезди на световната брейк денс култура B-Boy Alien Ness от САЩ отсъдиха победителя и това бе отборът ,,Sometimes we win, sometimes we lun". Второто място грабнаха брейкденсърите от „The Footprintz“. Победителите в надпреварата бяха наградени лично от кмета на град Враца - Калин Каменов.Най-значимата проява към програмата на феста във Враца бе гостуването на световно популярния графити майстор Станислав Трифонов – Nasimo, който изрисува концептуално цялата фасада на сграда, намираща се над църквата ,,Св. Николай’’. Творбата изобразява лика на мъж с факел в ръка, неговия огледален образ и изображение на орел. Мъжът гледа към върха на планината, а огледалният образ - в горящия факел. По думите на графити-твореца Nasimo, персонажът на картината олицетворява всеки, който носи в ръката си факела на ,,знанието’’ и е готов да го пренесе към върха, а орелът пази гърба на всеки поел по този свещен път.

В рамките на програмата на „Rockalution Fest Vratsa 2017“ в Младежки център-Враца бе проведен музикален семинар, на който всички изпълнители от концертната програма създадоха професионална музикална продукция и записаха обща песен. Клипът към песента ще бъде публикуван в интернет и в него ще могат да се видят кадри от процеса на запис, както и от феста във Враца.„Rockalution Fest Vratsa 2017“ завърши с концерт, в който участие взеха Atila, Prim, MD Beddah, Gerata, N RGD, NRV, Shumery, Busto, DJ Dabreakoff, както и група Divizija с DJ Popeye от Македония. Те дойдоха заедно с Vladi от Ortographia и Da Dzaka Nakot, които изненадаха публиката със съвместни тракове.