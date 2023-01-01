Пожар гори на полигон "Тюлбето" в Казанлък. Най-вероятната причина за огъня е инцидент по време на учебните стрелби, които се провеждат там.
Отново пламна пожар в парк „Тюлбето” в Казанлък
На място има пожарна, военнослужещи също пътуват към мястото.
Гарнизонен учебен център „Тюлбето“ е стрелкови учебен полигон, на който военни стрелят по мишени.
Отново пламна пожар в парк „Тюлбето” в Казанлък
На място има пожарна, военнослужещи също пътуват към мястото.
Гарнизонен учебен център „Тюлбето“ е стрелкови учебен полигон, на който военни стрелят по мишени.