Пожар гори на полигон "Тюлбето" в Казанлък. Най-вероятната причина за огъня е инцидент по време на учебните стрелби, които се провеждат там.

Отново пламна пожар в парк „Тюлбето” в Казанлък

На място има пожарна, военнослужещи също пътуват към мястото.

Гарнизонен учебен център „Тюлбето“ е стрелкови учебен полигон, на който военни стрелят по мишени.

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Агенция "Фокус"

Ст. Загора