Специализирана операция е реализирана в обедните часове на 9 октомври от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР-София. Това съобщиха от полицията

В началото те предприели проверка на автомобил, управляван от осъждан самоковец. При извършеното претърсване криминалистите открили в колата 108 дози с бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин, с общо тегло около 50 грама. Допълнително, при тестването на водача с техническо средство, в пробата му се установило наличие на същия наркотик. Последвало претърсване и на домашния адрес на мъжа, откъдето е иззето пликче с около 5 грама тревиста маса, реагираща на марихуана.

МВР

36-годишният е задържан за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.

След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата той е привлечен като обвиняем за извършени престъпления. Наложена му е 72-часова мярка за задържане.