Близо 8000 души от 66 страни от цял свят застанаха на старта на 42-рото издание на Софийския маратон.

Надпреварата започна и ще приключи пред Националната художествена галерия и се провежда в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите стартираха в 9:10 часа. Новост тази година е, че участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра стартират заедно - в 9:30 часа.

Участниците ще преминат покрай емблематични места за столицата, като Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от трасето са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в Западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

Интересно е да се отбележи, че Българската телеграфна агенция е представена от свой отбор. Журналистите, представители на различни редакции в Агенцията, се включват с каузата за разделно събиране на боклука. От 25 юли БТА започна кампания за събиране на използваните от служителите пластмасови бутилки и кенове. След тази дата те се предават в магазини, в които има автомати за тяхното рециклиране. Получената сума се дарява за добра кауза. От началото на кампанията са върнати 2217 бутилки и кенове, а дарените средства са 111,80 лв.

БТА

Във връзка с маратона се въвежда временна организация на движението в столицата, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Временно се забранява престоят и паркирането на автомобили от 20:00 ч. на 7 октомври до приключване на събитието на 12 октомври по ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“. От 08:00 ч. на 10 октомври до 12 октомври на паркинга на пл. „Княз Александър I“. От 03:00 ч. на 11 и 12 октомври по бул. „Княз Мария Луиза“ и бул. „Тодор Александров“ в съответните участъци.

Забранява се влизането на автомобили на определени участъци в центъра на София, като ограниченията важат от 10 до 12 октомври, включително, по бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, пл. „Независимост“, бул. „Княз Мария Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Оборище“ и множество други ключови улици и булеварди в града.

Обществените транспортни линии се движат по променени маршрути. Автобуси, тролейбуси и трамваи преминават през обходни маршрути и временни спирки, включително транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“. Някои линии са скъсени или разделени на два маршрута за времето на маратона. Цялата организация на движението, както и промените в градския транспорт може да намерите тук.

Промените в движението и маршрутите на градския транспорт важат от 04:30 ч. на 11 октомври до приключване на маратона на 12 октомври.

Организаторите и Столична община призовават шофьорите да се съобразяват с временно въведената организация на движението и да използват алтернативни маршрути.