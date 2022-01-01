Младежкият дом в Сливен организира Лятна академия от 1 юли до 31 август, съобщиха организаторите.



За нея могат да се запишат младежи от 11 до 18 години. Дейностите са разпределени в клубове по изобразително изкуство, графичен дизайн, клуб "Заедно творим" - артработилница, и Екоклуб.



В Младежкия дом постоянно работят и клубовете „Музика", "Добротворец", "Проектен мениджмънт", "Креативно предприемачество" и „Дебати".