Тялото на 77-годишна жена е открито при пожар в къща в троянското село Белиш. Огънят е обхванал цялата двуетажна постройка, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигналът за пожара е подаден след полунощ в Районното управление на МВР и в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Троян. Към адреса са изпратени четири екипа на пожарната.

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При влизане в едно от помещенията огнеборците открили тялото на жената, която обитавала къщата.

Няма засегнати други имоти и постройки. Гасителните действия са продължили през цялата нощ, а в момента на място се извършва оглед.

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По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Троян. Изясняват се причините за пожара.