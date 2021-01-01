Ученици от Кюстендилско учат дистанционно

през изминалите три дни в Кюстендилска област, с положителни проби за коронавирусна инфекция, съобщиха от Областния кризисен щаб.Възрастта им е между 49 и 81 години. Почти всички лица са били с придружаващи заболявания, уточниха от щаба.За област КюстендилПо общини тя е съответно: Кюстендил - 792,1; Дупница - 1117,5; Сапарева баня - 828,4; Рила - 455,8; Кочериново - 674,4; Трекляно - 911,5; Невестино - 715,0; Бобов дол - 852,2 и Бобошево - 698,5.В трите отделения на болниците в Кюстендил се