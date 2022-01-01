Пожарът край село Изворово е локализиран, съобщиха от Областна администрация.
Булдозерът, който бе предоставен от „Мини Марица-изток“, ще бъде освободен за връщане.
Локализиран е големият пожар в Хасковско, огънят е изпепелил 5000 дка (СНИМКИ/ВИДЕО)
Дрон ще бъде пуснат за оглед, с който ще бъде извършена проверка за наличието на тлеещи огнища.
Теренът ще бъде освободен от пожарните автомобили и горските екипи до следобедните часове.
Булдозерът, който бе предоставен от „Мини Марица-изток“, ще бъде освободен за връщане.
Локализиран е големият пожар в Хасковско, огънят е изпепелил 5000 дка (СНИМКИ/ВИДЕО)
Дрон ще бъде пуснат за оглед, с който ще бъде извършена проверка за наличието на тлеещи огнища.
Теренът ще бъде освободен от пожарните автомобили и горските екипи до следобедните часове.