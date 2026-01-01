Млад полицай пострада при сбиване в Габрово, съобщиха от полицията.

На 7 ноември при обход на бул. „Могильов“, автопатрулен екип е забелязал група лица, между които е възникнал конфликт.

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Униформените са предприели действия за прекратяване на нарушението на обществения ред. Двама от мъжете - на 19 и 47 г., не изпълнили отправените им полицейски разпореждания.

При задържането на 47-годишния мъж е пострадал 24-годишен полицейски служител.

Той е прегледан, като е установен хематом на челюстта. Двамата мъже са били задържани.